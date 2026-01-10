Евгений Клопотенко намекнул на собственную помолвку: что известно об избраннице шеф-повара (фото)

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко обнародовал фотографии, на которых признался в любви своей девушке Евгении Воскресенской. Пара находится в отношениях уже более года.

Ресторатор поделился фотографиями, где находился с любимой, которой сделал предложение руки и сердца. Светили с помолвки шеф-повар разместил в своем Instagram.

Евгений Клопотенко сделал предложение своей девушке Фото: klopotenko\Instagram

"Кажется, у нас есть новости. P.S. Любовь — это свет", — подписал сообщение в соцсетях шеф-повар.

Клопотенко добавил, что позже сообщит больше деталей о событии, которое было зафиксировано на фото. В комментариях к посту с фактом помолвки пару поздравили солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, певица Злата Огневич, журналиста Алина Доротюк и другие селебрити.

Сама Евгения Воскресенская тоже имеет публикацию в Instagram, подтверждая вероятный факт помолвки. На момент публикации материала, пара не сообщила дополнительных подробностей относительно факта помолвки.

Что известно о невесте Евгения Клопотенко

Из открытых источников известно, что невеста известного шеф-повара является уроженкой Киева, где окончила столичную школу номер 78. Высшее образование она получала в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" по специальности "культурология".

Впоследствии девушка училась и работала в Италии, занимаясь медийным продвижением ряда культурных проектов и брендов моды, среди которых были Blockchain Fashion Week, Kiev Fashion Institute, Jacopo Foggini Design.

Клопотенко намекнул на помолвку Фото: klopotenko\Instagram

18 октября 2025 года Клопотенко сделал сообщение в соцсети, подтвердив факт отношений с медиа-менеджером, которые длились более 9 месяцев.

"Катерина. Мы уже три+три+три месяца вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить — выпейте. Хотите поесть — готовьте или ешьте украинское. Цем", — подписал кадры шеф-повар.

Клопотенко находится в отношениях с Евгенией в течение года Фото: klopotenko\Instagram

Ранее Фокус рассказывал о том, как в 2023 году Клопотенко заинтриговал свадебными фото из киевского ЗАГСа с певицей Викторией Родко. Впрочем, часть подписчиков поздравила вероятного жениха, а часть заподозрила, что это съемки очередного шоу.

Впоследствии стало известно, как сложилась жизнь Евгения Клопотенко после "МастерШеф". Жизнь шеф-повара после победы на проекте изменилась в корне, ведь теперь он активно пропагандирует адаптацию традиционной украинской кухни под нужды современных возможностей.