Ветеран Олександр Терен "наїхав" на Євгена Клопотенка через їжу: що сталось (фото)

Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен публічно розкритикував Євгена Клопотенка через зрив доставки їжі. Шеф-кухар визнав проблему, відреагував на зауваження та пояснив причини інциденту.

Олександр Терен повідомив, що замовив доставку в ресторані "Муза", меню для якого створював Євген Клопотенко, однак їжу так і не отримав. Своє обурення ветеран висловив у різкій формі, звернувшись безпосередньо до шеф-кухаря через Threads.

"Дякую, що нагодував (сарказм!). Замовив українську кухню в "Музі" від Клопотенка і понюхав дулю, бо нічого не приїхало! Ти хоч дивишся, хто і де твоє ім'я використовує?", – написав ветеран війни.

Євген Клопотенко у відповідь назвав ситуацію прикрою та зазначив, що особисто займеться вирішенням проблеми й привезе замовлення.

"Бо це не просто бренд з моїм лицем, це мій бренд", – наголосив шеф-кухар.

Також Клопотенко відповів на запитання користувачки щодо тону звернення Терена, зазначивши, що не має до нього жодних претензій і сприймає ситуацію як власну відповідальність бізнесу.

"Будь-який негативний досвід клієнта з моїм бізнесом для мене дуже особистий. Тому я вирішив, що привезти доставку самому – хороша ідея. Тим більше ми знайомі", – пояснив він.

Згодом Євген Клопотенко уточнив, що причиною зриву доставки стала технічна помилка, яка виникла через блекаут. За його словами, Олександр Терен намагався вирішити проблему всіма можливими способами, і лише після цього виніс ситуацію в публічний простір.

"Тут точно була наша провина з доставкою, тому я йому вдячний, бо завдяки цьому вдалося виявити суттєвий баг у нашій системі, через який не один він залишився без їжі (уже все виправили). Тому вважайте доставку від мене особистою подякою", – написав Клопотенко.

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Реакції людей

Люди не зацінили таку комунікацію Терена і виразили свою думку в коментарях:

"Мені одній здалось, що якось воно агресивно дуже?";

"Хто давав право в такому тоні тикати? Звертались в заклад чи одразу постік катати?";

"Ну да, винен перш за все особисто Клопотенко, а не адміни закладу, які проїбали замовлення";

"Чому я відчуваю сором за вас? Особливо останнє речення";

"Це ж все можна написати толерантніше. Що це за тон? Ніби всюди повинна бігати прислуга? Навіть якщо замовлення десь пропустили треба залишатися перш за все людиною, а не писати в такому тоні в Тредс. Не треба таким бути".

