"Закон о страхе": почему уголовная ответственность за пересечение границы никак не поможет мобилизации и победе Украины

Тюрьма за границу: закон против достоинства

Предыстория

В августе Кабинет Министров подал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность — до трех лет тюрьмы — за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения. Авторство подписано Свириденко, однако всем очевидно: речь идет не о "технической инициативе", а об очередном шаге системы, последовательно заменяющей диалог с обществом на кнут.

Закон подается под соусом "борьбы с уклонистами" и "защиты мобилизационного ресурса". На самом деле это не об армии и не о победе. Потому что ни одна тюрьма не даст Вооруженным силам транспорта, беспилотников или артиллерии. Ни один заключенный не заменит разворованные миллиарды и проваленные оборонные закупки.

Кому это выгодно?

Во-первых, силовым структурам. Криминализация незаконного пересечения создает новое поле для "заработков": взятки на границе становятся еще дороже, а страх перед тюрьмой превращается в рынок коррупционных услуг.

Во-вторых, политической верхушке. Условный "жесткий закон" дает им возможность показать электорату: "мы держим дисциплину", хотя на самом деле это лишь театральная декорация вместо реформы обороны.

В-третьих, международным донорам. Демонстрация "строгости" удобна для того, чтобы в Вашингтоне или Брюсселе сказать: "смотрите, мы контролируем ситуацию", и выпросить очередной транш.

Почему это не о мобилизации?

Потому что мобилизация — это не только количество людей в базе данных. Это доверие общества, справедливость распределения обязанностей и уверенность, что государство не предаст на фронте. Тюрьма за границу не добавляет ни одного дрона, не покупает ни одного броника, не готовит ни одного офицера. Это лишь укрепляет стену между властью и людьми.

Мобилизация должна основываться на общей ответственности, а не на принуждении через страх. А этот закон — именно о страхе. Он не решает проблемы войны, он ее только усугубляет, потому что забирает у людей последний остаток веры в справедливость.

Важно

Государство против человека

34 года независимости украинская власть последовательно показывала: реформы — для чиновников, не для граждан. Законы — для комфорта элиты, а не для благосостояния общества.

Военные остаются без транспорта и тепловизоров, потому что деньги растворяются в схемах. Пенсионеры выживают на копейки, потому что бюджет обслуживает долговые интересы, а не людей. Предприниматели погибают под давлением налоговиков, таможенников и силовиков.

И теперь — новый акт этой абсурдной драмы. Вместо того, чтобы реформировать армию, сломать коррупцию, создать систему доверия, государство отгораживается от граждан железными решетками.

Заключение

Закон должен быть не инструментом страха, а указателем справедливости. Когда же власть превращает его в дубинку, она отрезает себя от собственного народа. И тогда вместо совместной борьбы получается война государства против своих граждан.

Тюрьма за границу — это не про мобилизацию и не про оборону. Это попытка подменить отсутствие реформ показной жесткостью, прикрыть собственную слабость решеткой. Такой закон не добавляет силы фронту, он лишь умножает пропасть между властью и людьми.

Страну не спасет страх. Ее спасает только доверие, равенство в бремени войны и ощущение, что государство — это мы, а не они. И если власть снова делает выбор в пользу репрессии вместо соответственности, она не укрепляет Украину, а снова воспроизводит старую колониальную модель: надзиратель и подчиненный.

Украина выживет только тогда, когда перестанет строить для своих граждан тюрьмы и начнет строить с ними будущее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

