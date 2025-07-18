Паспорт как оружие: почему двойное гражданство с соседями опасно для Украины

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Я лично категорически против множественного гражданства в принципе. В современной войне за идентичность, лояльность и государственную субъектность гражданство должно быть однозначным, без "и" или "но". Но если уж кто-то ищет так называемые "компромиссы", то должны по крайней мере провести красную линию, которая не может быть нарушена ни при каких обстоятельствах.

Речь идет о безусловном запрете двойного гражданства с государствами-соседями — Польшей, Венгрией, Румынией, Россией. Это не просто политический шаг — это необходимость в сфере безопасности.

Потому что для этих стран множественное гражданство — не о правах человека, а о правах на территорию. Они уже не раз использовали "защиту своих граждан" как инструмент влияния или даже повод для оккупации:

Россия — Крым и Донбасс;

Венгрия — политика автономизации Закарпатья;

Румыния — культурная экспансия и паспортизация Южной Бессарабии;

Польша — от "карты поляка" до исторических ревизий границ.

Паспорта — это новая форма оружия. Если мы не закроем эти ворота, рано или поздно ими воспользуется тот, кто захочет "прийти защищать своих". И уже без единого выстрела получит внутренний плацдарм.

Поэтому если уж речь идет о каких-либо компромиссных моделях, единственный приемлемый минимум — это жесткий запрет множественного гражданства со всеми соседними государствами, без исключений и "исключительных случаев". Иначе мы не государство — мы территория ожидания следующей аннексии.

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