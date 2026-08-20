Конец эпохи в Украине: что скрывается за сюжетом операции "Форрест Гамп"

Операция "Форрест Гамп": Шах и мат.

То, что разворачивается в публичном пространстве, — это публичная казнь информационной монополии действующей власти и классическая операция по принуждению к полной политической капитуляции.

Спецоперация НАБУ и САП "Форрест Гамп" наносит системный удар по кадровым и финансовым опорам Офиса президента: от заместителя главы ОП Ирины Мудрой и финансовых операций через "Сенс Банк" до одиозных застройщиков и депутатов (Микитась, Столар). Однако главный удар оказался не только процессуальным, но и информационно-стратегическим.

Просочившийся в СМИ внутренний документ ОП — план антикризисной коммуникации "Механизмы реализации интегрированной стратегии" ("Точка перелома дискуссии об антикоррупционной инфраструктуре") — стал документальным доказательством искусственно сконструированной реальности.

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Попробую объяснить, что там интересного.

Найденный документ — это наглядная инструкция по управлению массовым сознанием, которая окончательно срывает маску с так называемых "парламентских реформ".

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады во главе с Сергеем Власенко в документе прямо предстает не как инструмент реального парламентского надзора, а как управляемый симулякр. Ее истинная цель — имитировать аудит ("аудит, а не атаку"), чтобы банально "вывести президента из-под огня".

В плане цинично прописано использование ведущих расследователей и общественных организаций (ЦПК, TI-Ukraine, Bihus.Info, "Наши деньги") в качестве каналов для легитимизации нужных власти месседжей. Даже при условии использования "втемную", сам факт включения их в правительственную директиву наносит удар по репутации независимого контроля.

Отдельный блок — подготовка policy briefs, аналитических дашбордов и колонок для международной аудитории (Politico, FT, The Economist, LinkedIn). Это свидетельствует о систематической работе по подаче дипломатам обобщенной картины успеха под видом реальных изменений.

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Операция "Форрест Гамп": кто из чиновников и нардепов засветился на новых пленках НАБУ

Обратите внимание на часовую точность и синхронность событий:

Шаг 1: Михаил Федоров появляется в темном кадре с кинематографическим обращением: "Старая система защищает себя, имитирует перемены, преследует инициативу; в условиях кризиса необходимо заключить новый общественный договор и восстановить демократический процесс". Шаг 2: Сразу после этого НАБУ и САП проводят обыски и обнародуют документ, который буквально, пункт за пунктом, подтверждает каждое слово Федорова, доказывая, что власть действительно занимается системной имитацией и защитой собственной вертикали.

Это классическая комбинация из двух ходов. Федоров подвесил мяч в воздухе в виде "правильного диагноза государству", а антикоррупционная инфраструктура забила его в ворота Банковой.

Самый взрывоопасный элемент просочившегося темника — прямой перечень тех, кого администрация президента рассчитывала использовать в качестве инструментов:

Ведущие СМИ: "Украинская правда" (УП), NV (New Voice), Liga.net, LB.ua.

Центр противодействия коррупции (ЦПК), Transparency International Ukraine, проекты Bihus.Info и "Наші гроші".

Почти весь этот пул СМИ и аналитических центров напрямую связан с инвестиционной группой Томаша Фиалы (Dragon Capital) и западными донорскими фондами.

Опубликовав этот документ, НАБУ ставит всю эту медиаимперию перед жестким выбором: чтобы опровергнуть подозрения в сотрудничестве с ОП и сохранить статус "независимых арбитров", они вынуждены свести критику власти к нулю и развернуть тотальную информационную атаку на действующее руководство государства.

Зачем это кураторам?

Действующая президентская вертикаль окончательно утратила доверие внешних партнеров из-за попыток создавать закрытые, подконтрольные схемы влияния. Ее загоняют в тупик с двух сторон:

С юридической точки зрения: НАБУ и САП систематически выводят из строя ключевые кадры, связи и финансовые узлы. В информационном плане: утечка плана лишает смысла любые дальнейшие оправдания ОП, превращая все заявления власти в "отработку темника".

Это контролируемый демонтаж. Старую неэффективную модель разрушают в прямом эфире, доказывая её несостоятельность. Цель операции проста: создать в обществе настолько глубокое ощущение безысходности и разочарования в "старой системе", чтобы появление подготовленного, технологичного, стерильного и полностью понятного Западу "Миши 3.0" воспринималось не как навязанная замена, а как единственное безальтернативное спасение.

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