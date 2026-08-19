Операция "Форрест Гамп": кто из чиновников и нардепов засветился на новых пленках НАБУ

19 августа НАБУ и САП провели спецоперацию под названием "Форест Гамп", которая касается деятельности высокопоставленных чиновников Офиса президента и народных депутатов. А также Sense Bank. И предыдущее громкое дело, ставшее известным под названием "Мидас".

В НАБУ назвали это дело "спецоперацией по ликвидации коррупции на высоком уровне". Там отметили, что речь идет о группе лиц, которая "организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем". Преступная организация, как утверждают в НАБУ, действовала "под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента и других лиц". Фокус собрал всю известную на данный момент информацию.

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины

Детектив НАБУ Михаил Романюк рассказал, что "речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас", который, как напомнил детектив, вышел из-под стражи под залог 29 июня 2026 года.

Відео дня

По словам Романюка, в деле фигурируют заместитель главы Офиса президента, бывший депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета госбанка и другие.

Ряд СМИ и народный депутат Алексей Гончаренко сообщили, что речь идет о залоге за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В обнародованных записях упоминается имя Герман, а Галущенко является фигурантом дела "Мидас". Именно за него в июне 2026 года был внесен залог в размере 150 млн гривен.

Название операции "Форест Гамп", вероятно, возникло из-за фразы одного из фигурантов, зафиксированной на аудиозаписях: "У нас „Спасение рядового Райана“, верно? Ну только недоумок может записать на своих детей, б***ть, воровство денег и оплату ещё их учебы. Поэтому "Форест Гамп"".

Были обнародованы два видео с записями разговоров. А впоследствии стало известно об обысках у фигурантов.

Операция НАБУ "Форест Гамп" — кто фигурирует в деле

Ирина Мудрая — заместитель главы Офиса президента

Ирина Мудрая занимала руководящие должности в "Ощадбанке" и Минюсте. С должности в Администрации президента её уже уволили указом президента без каких-либо объяснений.

Ирина Мудра уже сделала заявление Фото: Facebook

Ее адвокат Артем Крикун-Труш сообщил, что бывшей чиновнице вручили уведомление о подозрении, но в следственный изолятор ее не доставили. Также он не сообщил, какие статьи Уголовного кодекса упоминаются в подозрении. Он подтвердил проведение следственных действий и обысков на двух объектах: других подробностей о спецоперации НАБУ нет.

НАБУ и САП опубликовали записи, на которых Ирина Мудрая якобы обсуждает, что глава комитета Рады (вероятно, Даниил Гетманцев) хотел стать "крышей" для "Сенс-банка". Сам народный депутат это отрицает.

Ирина Мудрая уже прокомментировала обыски в её доме и заявила, что сама подала заявление об увольнении.

"Сегодня утром у меня провели обыски, а позже мне сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения. Сразу опровергну ложную информацию, которая уже распространяется в сети: меня никто не задерживал. Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию", — написала Мудрая в Х.

Мудрая пообещала прокомментировать "фрагменты разговоров, которые сегодня публикуют по частям и вне контекста" после ознакомления с материалами дела.

"Социальные сети — это не место, где устанавливают истину. Вместе с адвокатами я изложу подробную позицию по каждому эпизоду", — сказала бывшая заместительница главы ОП.

"Сегодня я подала заявление об увольнении, и защищать свою честь я буду сама, не перекладывая эту борьбу на государство. Спасибо за возможность более четырех лет работать над тем, что считаю делом своей жизни, — привлечением России и её высшего руководства к ответственности за агрессию, восстановлением справедливости для нашего народа и возмещением нанесённого нам ущерба", — говорится в заявлении Мудрой.

Она также сообщила, что будет отстаивать свою репутацию законными средствами — "спокойно и последовательно".

"А борьба за то, чтобы Россия ответила за все содеянное, будет продолжаться независимо от моего статуса", — подытожила бывшая чиновница.

Депутат Верховной Рады Вадим Столар — батальон "Монако"

Вадим Столар — действующий народный депутат, который в прошлом был членом пророссийской партии "ОПЗЖ". Его имя неоднократно фигурировало в журналистских расследованиях из-за связей с кумом Путина Виктором Медведчуком, деятельности в строительном бизнесе и значительных активов. После начала полномасштабного вторжения Столар оказался в числе членов так называемого "Батальона Монако", когда в его декларациях обнаружили шесть компаний в ОАЭ и арендованную недвижимость в Дубае и Монако.

Вадим Столар Фото: Вадим Столар / Facebook

Впоследствии он лично подтвердил визит детективов и заявил о полной готовности содействовать правоохранительным органам. Однако сам Столар находится за границей.

"Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранительных органов не создаю", — заявил народный депутат.

Кроме того, Столяр фигурировал в деле, которое ГБР возбудило в августе 2022 года в связи с возможным незаконным выездом украинских высокопоставленных чиновников за границу, в частности на Лазурный берег, откуда и произошло название "батальон Монако".

Скандальный экс-депутат Максим Микитас — коррупция в армии

Максим Микитась — бывший народный депутат и бывший руководитель "Укрбуда", который в последние годы фигурировал в ряде громких уголовных дел. НАБУ подозревало его в присвоении имущества Нацгвардии на сумму 81,6 млн гривен, а в 2022 году его задержали по подозрению в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова на сумму 22 млн евро.

Максим Микитась также фигурирует в новом деле НАБУ Фото: Facebook

В настоящее время он является обвиняемым по делу о возможном хищении более 307 млн гривен из бюджета Министерства обороны в ходе строительства складов вооружения.

Еще одно дело против Микитася — организация похищения киевского адвоката Олега Мирошниченко в 2020 году. Через год Микитась вышел из СИЗО.

Источники УП сообщают, что Максим Микитась находился в доме Ирины Мудрой, когда к ней пришли с обысками детективы НАБУ. Как следует из записей разговоров, обнародованных НАБУ, якобы Микитась просит "загонять" сумму, необходимую для залога за Галущенко, на подконтрольные ему компании.

Представитель Sense Bank — Николай Гладищенко

Отстраненный председатель наблюдательного совета банка Николай Гладыщенко также фигурирует на записях, обнародованных НАБУ.

Николай Гладищенко Фото: Скриншот

В 2026 году он оказался в центре скандала, связанного с формированием наблюдательного совета банка. В записях, обнародованных по делу "Мидас", фигуранты якобы заранее обсуждали кандидатуры в совет. Гладищенко, вошедший в совет в качестве независимого члена, в мае временно отстранился от исполнения полномочий, а НБУ начал проверку его соответствия критериям независимости.

Кабинет министров Украины принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николая Гладишенко от исполнения полномочий на срок шесть месяцев.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что факты, обнародованные антикоррупционными органами, требуют надлежащей оценки и не могут оставаться без реакции: "Доверие является принципиальным условием работы государственного финансового учреждения".

В Кабмине отметили, что решение в отношении Гладищенко принято в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности". Целью отстранения является "нейтрализация угроз ненадлежащего и неэффективного функционирования наблюдательного совета АО "Сенс Банк", в частности рисков, связанных с использованием банка в целях отмывания средств и ненадлежащим надзором за процедурами предотвращения отмывания средств".

Кроме того, правительство инициировало отстранение председателя правления АО "Сенс Банк" Алексея Ступака.

Кроме того, Верховная Рада приняла решение вызвать главу Национального банка Украины Андрея Пышного для отчета по поводу "Сенс Банка".

За вызов главы НБУ проголосовали 155 народных депутатов. Пышный должен выступить перед парламентом завтра в 11:00.

Отметим, что антикоррупционеры рассказали о деле "Форрест Гамп". Среди прочего, в ней речь идет о легализации крупной суммы денег через банк "Сенс Банк". Кроме того, подозревают в коррупции высшие органы власти и в оказании влияния высокопоставленных чиновников на деятельность коммерческих предприятий.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит в государственном "Сенс банке" после того, как НАБУ обнародовало подробности об операции "Форест Гамп".