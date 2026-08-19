"Форест Гамп" и 150 млн грн: что происходит с "Сенс Банком" после обысков НАБУ

Государственный "Сенс Банк" оказался в эпицентре нового расследования НАБУ и САП. В рамках спецоперации "Форест Гамп" детективы проводят следственные действия и обыски. Фокус выяснил масштабы дела и есть ли риски для клиентов банка.

Сегодня, 19 августа, стало известно об обысках, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в офисе наблюдательного совета "Сенс Банка", в частности, у отстраненного председателя наблюдательного совета Николая Гладищенко. Финучреждение фигурирует в деле о внесении залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, не менее 87,86 млн грн денежного потока, связанного с залогом, прошли через счета в этом банке. Следствие также проверяет возможный обход финансового мониторинга.

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Отметим, что в прошлом году на так называемых "пленках Миндича" фигуранты обсуждали кандидатуры в наблюдательный совет государственного банка. Среди людей, которые впоследствии вошли в совет, был и Гладищенко.

В настоящее время, параллельно с обысками НАБУ, парламент требует от руководства Национального банка объяснений по поводу ситуации вокруг государственного системно значимого финансового учреждения, в связи с чем вызвал главу НБУ Андрея Пишного для отчета по делу "Сенс Банка".

Между тем "Сенс Банк" продолжает работать, и сам факт проведения уголовного расследования никак не затронул его клиентов.

Скандал вокруг "Сенс Банка"

По сообщению НАБУ и САП, спецоперация "Форест Гамп" направлена на разоблачение преступной организации, которая "действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц".

Бывший министр энергетики Герман Галущенко Фото: Скрин видео

Что касается истории с внесением залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которую Высший антикоррупционный суд рассмотрел в рамках дела "Мидас", следствие как раз проверяет, как формировалась эта сумма и каким образом деньги проходили через банковскую систему.

Согласно данным, обнародованным Ярославом Железняком, непосредственно со счетов в "Сенс Банке" на счет Высшего антикоррупционного суда поступило 50 млн грн. Еще 37,86 млн грн прошло со счета ООО "Гиран Констракт" в "Сенс Банке" через компанию "Тетрас Оптима". А в целом через "Тетрас Оптима" прошло 54 млн грн.

По подсчетам Железняка, денежный поток в залог, связанный с "Сенс Банком", составил не менее 87,86 млн грн.

"Общий объем денежного потока, связанного с Sense Bank и направленного на обеспечение залога, составляет не менее 87,86 млн грн, однако часть средств была транзитной", — отметил народный депутат.

Как обходили финансовый мониторинг

Наиболее деликатным моментом в этом деле стал не сам факт прохождения средств через государственный банк, а возможный способ их перевода.

Согласно данным, приведенным в деле, ряд траншей компании и банк проводили таким образом, чтобы обойти автоматизированную систему контроля операций, подлежащих проверке Госфинмониторинга. Именно поэтому в расследовании важную роль играют банковские должностные лица.

По словам Железняка со ссылкой на материалы следствия, в схеме могли фигурировать:

председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак;

начальница департамента финансового и валютного мониторинга банка Людмила Снигур;

отстраненный председатель наблюдательного совета Николай Гладищенко.

"Поставить банк под контроль ОП"

Один из эпизодов дела касается возможного установления контроля над самим "Сенс Банком".

По словам Железняка, следствие считает, что сотрудники Офиса президента поставили перед тогдашней заместительницей главы ОП Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль ОП.

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"По версии следствия, неустановленные лица из офиса президента поставили перед тогдашней заместительницей главы ОП Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль ОП, чтобы не допустить контроля над ним со стороны других властных структур", — отметил народный депутат.

После этого "Мудра", вероятно, должна была организовать сбор средств для внесения залога в размере 150 млн грн за Галущенко.

Что известно о Гладищенко

Николай Гладищенко оказался в центре событий не впервые. Как ранее писал "Фокус", весной 2026 года после публикации материалов так называемых "пленок Миндича" стало известно о разговорах фигурантов предварительного расследования НАБУ относительно будущего состава наблюдательного совета "Сенс Банка".

Участники обсуждали кандидатуры и фактические "квоты" на членов наблюдательного совета, которые должны были обеспечить влияние на будущие решения банка. Среди кандидатов, о которых шла речь, был и Гладищенко. Впоследствии его кандидатуру утвердили, несмотря на то, что её публично критиковали заместитель министра финансов Юрий Драганчук и представитель ЕБРР в номинационном комитете.

Таким образом, Гладищенко был представлен в качестве независимого члена наблюдательного совета. Однако после публикации материалов "плёнок Миндича" в мае 2026 года он был временно отстранён от исполнения полномочий.

Бизнесмен Василий Веселый Фото: Из открытых источников

Кто такой Василий Веселый

Еще одна важная фигура в этой истории — бизнесмен Василий Веселый. Как уже писал "Фокус", ранее он был советником председателя наблюдательного совета "Сенс Банка". Его имя также фигурировало в материалах "плёнок Миндича".

По данным журналистов, именно Веселый и Александр Цукерман обсуждали кандидатуры "своих" людей в новый состав наблюдательного совета "Сенс Банка". В этих разговорах упоминалась, в частности, фамилия Гладищенко.

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Таким образом, текущее дело НАБУ имеет прямую связь с предыдущим эпизодом, касающимся возможного влияния посторонних лиц на формирование органов управления государственного банка.

В июне 2026 года СБУ задержала Веселого.

Кого ещё подозревают в отмывании денег

Согласно обнародованным данным, следственные действия касаются не только банковских чиновников и уже бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой (как сообщал "Фокус", она была освобождена от должности заместителя главы Офиса президента 19 августа), но и народного депутата Вадима Столара, экс-депутата Максима Микитася, а также бизнесмена Василия Астиона.

Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра Фото: Офис президента

Именно в этом контексте следствие изучает историю с денежными средствами, выделенными на залог Галущенко, и роль отдельных участников в их перемещении.

НАБУ также обнародовало фрагмент разговора участников схемы, в котором, в частности, речь идет об "оплате обучения детей" за счет средств, которые, по версии следствия, могли иметь незаконное происхождение.

Эта деталь на данный момент является частью доказательной базы, которую правоохранительные органы публично представляют в рамках расследования, а не фактом, установленным судом.

Что будет с самим "Сенс Банком"?

Будет ли расследование иметь последствия для руководства банка и его системы внутреннего контроля — пока это один из главных вопросов.

"Сенс Банк" является государственным системно значимым банком. Украина получила его в собственность в июле 2023 года после национализации бывшего "Альфа-Банка". В дальнейшем правительство рассматривало вопрос о его приватизации.

Теперь уголовное дело создает дополнительный риск для инвестора, который потенциально захочет приобрести банк. Ведь ему придется оценивать не только финансовые показатели, но и целый ряд факторов и последствий:

состояние корпоративного управления;

результаты расследования НАБУ;

возможные нарушения финансового мониторинга;

кадровые изменения;

возможные санкции со стороны регулирующих органов;

репутационные риски.

Поэтому нынешний скандал потенциально может повлиять и на цену, и на сроки, и на круг потенциальных покупателей банка. В то же время говорить о том, что приватизация уже отменена или что банк обязательно будет продан дешевле, пока рано.

Что касается руководства банка, то в случае установления факта проведения операций в обход финансового мониторинга это станет основанием для принятия кадровых решений и других мер со стороны владельца и регулятора.

Что скандал с "Сенс Банком" означает для его клиентов

Пока что для клиентов банка наиболее важными вопросами остаются безопасность их вкладов, карточных счетов и операций. Сам факт проведения обысков и уголовного расследования не означает блокировки всех счетов банка.

На данный момент также нет информации о прекращении работы Sense SuperApp, массовой блокировке карт или приостановке обслуживания физических лиц.

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Поэтому зарплатные счета, карты, депозиты, платежи и обычные переводы продолжают функционировать в обычном режиме.

Однако для клиентов может измениться уровень финансового мониторинга.

Если следствие установит, что отдельные операции через банк проводились с обходом автоматизированных систем контроля, для нового руководства и регулятора усиление финансового мониторинга станет одной из первоочередных задач.

Для клиентов это потенциально означает больше запросов по следующим вопросам:

происхождение крупных сумм;

документов, подтверждающих источник средств;

нетипичных переводов;

операций с наличными;

значительных платежей между счетами.

То есть для человека, который получает зарплату и совершает обычные покупки и переводы, ситуация вряд ли будет иметь драматические последствия, а клиентам, осуществляющим финансовые операции на крупные суммы, вероятно, стоит быть готовыми к дополнительной проверке.

В настоящее время уголовное производство касается конкретных операций, должностных лиц и других фигурантов, а не всех клиентов финансового учреждения.

В то же время клиентам следует следить за официальными сообщениями "Сенс Банка", НБУ и Фонда гарантирования вкладов на случай, если ситуация изменится.

Может ли "Сенс Банк" лишиться лицензии?

На данный момент оснований для такого вывода нет. Расследование НАБУ само по себе не влечет за собой автоматическое лишение банка лицензии.

Принятие решений о регуляторных мерах входит в полномочия Национального банка. Если НБУ по результатам проверок выявит нарушения законодательства или нормативных требований, он может применять предусмотренные законом меры воздействия. Однако между проведением обысков и приостановкой деятельности системного банка — большой разрыв.

Почему вызывают Пышного и какие вопросы возникают к НБУ

"Сенс Банк" находится под надзором НБУ, а его наблюдательный совет утверждался регулирующим органом. Поэтому после появления информации о возможном обходе финансового мониторинга возникает вопрос: как такие операции могли пройти внутренний контроль банка и почему их не пресекли раньше.

Именно поэтому в Верховной Раде требуют отчета от главы НБУ Андрея Пышного.

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Добавим, что для регулятора это также вопрос репутации. Ведь если следствие подтвердит, что государственный системно значимый банк использовался для перевода крупных сумм с нарушением требований финансового мониторинга, объяснения понадобятся не только руководству "Сенс Банка".

Напомним, что "Фокус" уже сообщал о заявлении НАБУ и САП относительно масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации.