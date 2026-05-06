Зеленский настаивает на быстрой приватизации "Сенс Банка". Что известно об этом финучреждении?

Президент Владимир Зеленский заявил о приватизации государственного "Сенс Банка", которая должна состояться уже в 2026 году и без затягивания процесса. Об этом он сказал после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, где обсуждали состояние банковского сектора и экономических изменений в стране.

По словам главы государства, решение о приватизации уже принято, поэтому правительство должно обеспечить его оперативную реализацию. Зеленский также подчеркнул необходимость либерализации финансовой системы и создания лучших условий для развития бизнеса.

"Рассчитываю на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета. Кабинет Министров Украины должен обеспечить необходимые результаты", — подчеркнул президент.

Сэнс Банк приватизируют

Что известно о "Сенс Банке"

Отметим, что "Сенс Банк" является одним из крупнейших коммерческих банков Украины, который имеет статус системно важного и обслуживает как физических лиц, так и бизнес. Финучреждение на рынке с 2001 года (ранее под брендом "Альфа-Банк"), а в 2022 году было переименовано в Sense Bank. С 22 июля 2023 года 100% акций банка находятся в государственной собственности через Министерство финансов.

Национализация произошла на фоне санкций против бывших владельцев — российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Основной причиной стала угроза финансовой стабильности, поскольку подсанкционные акционеры не могли обеспечить поддержку банка в случае необходимости.

Несмотря на смену собственника, банк сохранил статус системно важного в перечне ключевых учреждений, влияющих на стабильность финансовой системы страны. До полномасштабной войны он стабильно находился в первой десятке банков по объему активов с широкой линейкой услуг — от кредитования и депозитов до цифрового банкинга и обслуживания бизнеса.

Приватизация банка означает передачу его в собственность частным инвесторам. Речь идет о продаже государственного пакета акций, после чего учреждение перестает быть государственным. Такой шаг обычно направлен на привлечение инвестиций, повышение эффективности управления и уменьшение нагрузки на бюджет.

Ожидается, что приватизация "Сенс Банка" станет одним из ключевых элементов реформирования государственного банковского сектора и сигналом для международных инвесторов относительно открытости украинского финансового рынка.

Приватизация банка: позиция МВФ и сроки продажи

В то же время вопрос приватизации "Сенс Банка" остается частью более широких обязательств Украины перед международными партнерами, в частности Международным валютным фондом.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования МВФ, Украина должна подготовить к продаже два государственных банка — "Сенс Банк" и "Укргазбанк". Правда, в новом меморандуме фонд отказался от жестких дедлайнов, которые ранее предусматривали быстрое назначение финансового советника для приватизации.

В документе отмечается, что приватизация должна происходить по прозрачной процедуре с привлечением "международно признанного финансового консультанта" и при участии международных финансовых организаций.

По оценкам, доля государства в банковской системе Украины после начала полномасштабной войны выросла до более 60% активов, поэтому приватизация рассматривается как один из ключевых элементов реформ.

По оценкам, доля государства в банковской системе Украины после начала полномасштабной войны выросла до более 60% активов, поэтому приватизация рассматривается как один из ключевых элементов реформ.