Зеленський наполягає на швидкій приватизації "Сенс Банку". Що відомо про цю фінустанову?

Президент Володимир Зеленський заявив про приватизацію державного "Сенс Банку", що має відбутися вже 2026 року та без затягування процесу. Про це він сказав після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, де обговорювали стан банківського сектору та економічних змін в країні.

За словами глави держави, рішення про приватизацію вже ухвалене, тому уряд має забезпечити його оперативну реалізацію. Зеленський також підкреслив необхідність лібералізації фінансової системи та створення кращих умов для розвитку бізнесу.

"Розраховую на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету. Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати", — наголосив президент.

Що відомо про "Сенс Банк"

Зазначимо, що "Сенс Банк" є одним із найбільших комерційних банків України, який має статус системно важливого та обслуговує як фізичних осіб, так і бізнес. Фінустанова на ринку від 2001 року (раніше під брендом "Альфа-Банк"), а 2022 року була перейменована на Sense Bank. Від 22 липня 2023 року 100% акцій банку перебувають у державній власності через Міністерство фінансів.

Націоналізація відбулася на тлі санкцій проти колишніх власників — російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Основною причиною стала загроза фінансовій стабільності, оскільки підсанкційні акціонери не могли забезпечити підтримку банку у разі потреби.

Попри зміну власника, банк зберіг статус системно важливого у переліку ключових установ, що впливають на стабільність фінансової системи країни. До повномасштабної війни він стабільно перебував у першцй десятці банків за обсягом активів із широкою лінійкою послуг — від кредитування та депозитів до цифрового банкінгу й обслуговування бізнесу.

Приватизація банку означає передавання його у власність приватним інвесторам. Йдеться про продаж державного пакета акцій, після чого установа перестає бути державною. Такий крок зазвичай спрямований на залучення інвестицій, підвищення ефективності управління та зменшення навантаження на бюджет.

Очікується, що приватизація "Сенс Банку" стане одним із ключових елементів реформування державного банківського сектору та сигналом для міжнародних інвесторів щодо відкритості українського фінансового ринку.

Приватизація банку: позиція МВФ і терміни продажу

Водночас питання приватизації "Сенс Банку" залишається частиною ширших зобов’язань України перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування МВФ, Україна має підготувати до продажу два державні банки — "Сенс Банк"і "Укргазбанк". Правда, в новому меморандумі фонд відмовився від жорстких дедлайнів, які раніше передбачали швидке призначення фінансового радника для приватизації.

У документі наголошується, що приватизація має відбуватися за прозорою процедурою із залученням "міжнародно визнаного фінансового консультанта" та за участі міжнародних фінансових організацій.

За оцінками, частка держави в банківській системі України після початку повномасштабної війни зросла до понад 60% активів, тому приватизація розглядається як один із ключових елементів реформ.

