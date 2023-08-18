Подозревают в махинациях: в Украине прокуроры занялись владельцем "Сенс банка" Фридманом

Параллельно в отношении российского бизнесмена продолжаются следственные действия и составляется перечень всего его имущества, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

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В Офисе генерального прокурора Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского "Сенс банка" (бывший "Альфа-банк") Михаилу Фридману. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что Фридмана подозревают в том, что он организовал и курировал преступную группу, которая подделывала официальные документы и документы, предоставляемые для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации имущества, полученного преступным путем, а также уклонении от уплаты налогов.

Отмечается, что Фридман и контролируемые им основатели и руководители кипрских компаний вывели активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. Например, в 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформили на кипрского нерезидента, чтобы была возможность получить условия льготного налогообложения и попасть под положения Конвенции об избежании двойного налогообложения.

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"Таким образом российский бизнесмен и другие соучастники обеспечили умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине должностными лицами причитающегося ему украинского банка при выплате роялти в адрес оффшорной кипрской компании", — заявили в правоохранительных органах.

Более того, главы оффшорных компаний подделали официальные и регистрационные документы украинского общества, а именно предварительный договор купли-продажи корпоративных прав – доли в уставном капитале этого общества.

В Офисе генерального прокурора отметили, что в рамках расследования уже наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтено средств на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму более 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.

Также подготовлено сообщение о подозрении трем руководителям кипрских компаний по фактам содействия в подделке документов и легализации средств на общую сумму 169 млн грн.

Национализация "Сенс банка": как все происходило

Национальный банк Украины (НБУ) 20 июля обратился с предложением к правительству национализировать "Сенс банк" (бывший "Альфа-Банк"), который был в собственности находящихся под санкциями бизнесменов из РФ. После начала временного администрирования со стороны Фонда гарантирования вкладов правительство Украины решило банк национализировать.

Напомним также, что Фокус уже разбирался в том, как повлияет на финансовый рынок Украины вывод "Сенс Банка", который считался одним из системно важных.