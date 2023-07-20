Сенс Банк идет: государство берет банк олигарха Фридмана под контроль

НБУ принял решение вывести с рынка один из системно важных банков — Сенс Банк. Фокус узнал, что это будет означать для клиентов банка.

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Завтра 21 июля в банке российского олигарха Михаила Фридмана будет действовать временная администрация, ведь сегодня вечером правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк Сенс Банк (ранее — Альфа Банк). Как сообщили в Нацбанке, владельцами банка являются ABH Ukraine Limited и ABH Holdings S.A., а владельцами опосредованного существенного участия — гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

"Связанность владельцев опосредованного существенного участия в АО "Сенс Банк" Фридмана и Авена с россией, которая является страной-агрессором и осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года, их поддержка действий и политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, наносит значительный репутационный риск и имеет существенное негативное влияние на деятельность банка", — говорят в НБУ.

Вывод банка с рынка: что будет с Сенс Банком дальше

В Нацбанке сообщили: после принятия Кабинетом Министров Украины решения об участии государства в выведении банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней со дня, следующего за днем получения Фондом гарантирования вкладов физических лиц соответствующего решения.

Советник по вопросам банков и финансов Case Ukraine Евгений Дубогрыз в разговоре с Фокусом отметил: после принятого сегодня правлением НБУ решения о выводе Сенс Банка с рынка дальше технически КМУ должен принять решение, заинтересован ли он стать акционером банка, то есть войти в капитал Сенс Банка.

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"Если Кабинет министров говорит "да", а он, судя по всему, именно так и скажет, то банк будет национализирован в соответствии с законом об особенностях вывода с рынка системно важных банков. Этот банк вывели с рынка именно в соответствии с этим законом на основании того, что в отношении собственников Сенс Банка есть санкции СНБО и санкции иностранных государств. То есть юридический повод — санкции к акционерам банка", — говорит Евгений Дубогрыз.

Сейчас в Украине государству уже принадлежат четыре крупных банка, Сенс Банк станет пятым госбанком Фото: УНИАН

По его мнению, слишком долго Кабмин с ответом тянуть не будет — вероятно, до понедельника 24 июля Сенс Банк перейдет в государственную собственность. То есть, в банке будут происходить внутренние изменения, назначение нового руководства, набсовета, возможно, и пересмотр тарифной политики. Но о сложностях для клиентов речь не идет. Банк планирует продолжать работать даже во время временной администрации. Об этом недавно сообщили в Сенс Банке.

В отличие от прошлых эпизодов вывода в Украине банков с рынка, Сенс Банк продолжит работать даже во время временной администрации

"Осуществление платежей и получение средств в банкоматах для физических лиц будут доступны в рамках привычных, установленных регулятором и банком лимитов, без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц. После принятия Кабинетом Министров Украины решения об участии государства в выводе банка с рынка, временная администрация завершит свою работу в течение трех дней и передаст управление банком новому менеджменту", — отметили в Сенс Банке.

Кредиты, депозиты, капитал: каково сейчас финансовое состояние Сенс Банка

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня собственный капитал Сенс Банка — 7,57 млрд грн, а средства клиентов физических лиц на счетах в банке — более 42 млрд грн.

В Нацбанке отмечают: о существенном негативном влиянии репутационного риска свидетельствует динамика отдельных показателей деятельности Сенс Банка. "Ухудшение платежной дисциплины заемщиков банка повлияло на регулятивный капитал, который за период с 1 марта 2022 года до 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, в то же время у других системно важных банков он в целом увеличился на 29%", — сообщили в НБУ.

Бывший Альфа Банк (а сейчас Сенс Банк) принадлежит российским бизнесменам, в отношении которых введены санкции. Это главная причина, почему НБУ выводит его с рынка Фото: alfabank.ua

Эксперты говорят: в целом сейчас Сенс Банк чувствует себя не хуже других украинских банков.

"В принципе, банк устойчивый, операционно прибыльный, способен обеспечить прибыльную деятельность, способен потери от неработающих кредитов компенсировать за счет операционной прибыли и существующего капитала, то есть краткосрочного влияния на капитал не стоит ожидать. Банк сейчас чувствует себя лучше среднего банка по системе, он капитализирован и ликвиден", — отметил Евгений Дубогрыз.

Все больше госбанков: что говорят в МВФ

Сенс Банк станет пятым государственным банком, и таким образом доля государства в банковском секторе существенно возрастет, а, согласно информации НБУ, уже сейчас 60% вкладов населения размещены в четырех государственных банках — Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке.

Меморандум Украины и МВФ содержит предостережение об увеличении доли государства в банках страны, однако эксперты акцентируют — речь идет о том, что увеличивать долю государства в банках возможно в отдельных случаях. То есть, национализация Сенс Банка фактически была одобрена МВФ.

МВФ одобрил план государства национализировать банк Фридмана, говорят эксперты Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

"В Меморандуме прописано, что государство не должно увеличивать участие в банковском секторе, кроме случаев, когда это не противоречит финансовой стабильности. Это большой намек, что Сенс Банк (бывший Альфа Банк) будет национализирован. То есть, речь о том, что вывести банк с рынка через санкции возможно, но национализировать такой банк можно только если его вывод с рынка угрожает финансовой стабильности", — говорит Евгений Дубогрыз.

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Он объясняет: вывод Сенс Банка с рынка без его дальнейшей национализации угрожает финансовой стабильности. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 июля 2023 года сумма возможного возмещения вкладов физических лиц (в том числе, предпринимателей) составляет 44,3 млрд грн. "Все моменты по Альфе проговаривались на всех уровнях, это миллион раз согласовывалось и утверждалось, поэтому сегодняшнее решение НБУ не было принято внезапно", — отметил эксперт.