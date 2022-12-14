Все решено: когда государство может национализировать "Альфа-Банк"

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что национализация – фактически единственный вариант для того, чтобы переименованный "Сенс Банк" продолжил работать в Украине.

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Сегодня с учетом действующих в Украине законов и нормативно-правовых актов российские подсанкционные бенефициары не могут ни докапитализировать "Сенс Банк", ни продать его новому владельцу. Об этом пишет Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана".

"Сегодня легально осуществить отчуждение корпоративных прав, которые сейчас принадлежат физическим лицам, связанным с РФ, не усматривается возможным", — говорит Евгений Артюхов, старший партнер ЮК "A.S.A Group".

Национализация банка Михаила Фридмана, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, уже фактически решенный вопрос. "На мой взгляд, процесс смены собственников "Альфа банка/Сенс банка" был запущен 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной агрессии. Так не должно быть, чтобы чем-то в Украине владели люди, на которых наложены персональные санкции из-за близости к истеблишменту страны-агрессора. Во время войны очень низкие шансы продать такой крупный по украинским меркам банк любому респектабельному стратегическому инвестору. Следовательно, национализация, действительно, самый простой сейчас способ смены собственников банка", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Экономист, член Общества финансовых аналитиков Виталий Шапран напомнил, что в начале октября парламент принял специальный закон, который регулирует вопросы национализации системно важных банков, к которым относится и "Сенс Банк". "Национализация банка "Сенс" была запущена вместе с принятием соответствующего законопроекта. Но для ее завершения нужно политическое решение, принято ли такое решение мне неизвестно", — говорит эксперт.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения" (законопроект № 8069) упрощает процедуру перехода системно-важного банка в собственность государства на время действия в стране военного положения. В частности, документ предусматривает, что процедура вывода банка с рынка применяется, если НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных на основании того, что "банк не выполнил в установленный договором или определенный законодательством Украины срок свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств".

То есть, согласно этому закону, национализировать банк Фридмана будут только после признания его неплатежеспособным. "Единственный способ войти в капитал банка государству – признать его неплатежеспособным, и дальше идти либо по аналогии с национализацией Приватбанка, либо действовать в соответствии с нормами законопроекта об особенностях участия государства в выводе с рынка системно важных банков. Второй вариант – если банк будет признан неплатежеспособным из-за проблем с ликвидностью – за невыполнение обязательств перед вкладчиками и клиентами", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Важно

Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка

Ранее Фокус писал, что Национальный банк Украины запретил приобретение россиянином Андреем Косоговым существенного участия в "Альфа-Банке" вследствие наложенных на него санкций Советом нацбезопасности и обороны.

Как сообщалось, в связи с санкциями относительно собственников Альфа-Банка Нацбанк рекомендовал банкам тщательно анализировать свои финансовые операции с Альфа-Банком.