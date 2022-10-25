Усилят контроль: что происходит с банком подсанкционных россиян в Украине

НБУ рекомендовал банкам внимательно изучать свои операции с Альфа-Банком, чьи акционеры попали под санкции. Эксперты говорят, что сейчас банк соблюдает все нормативы, однако со временем акционерам придется увеличить его капитал. Но санкции могут помешать процедуре докапитализации Альфа-Банка.

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Ключевыми собственниками Альфа-Банка Украина выступают три гражданина РФ: Андрей Косогов (40,96% акций), Михаил Фридман (32,86% акций), Петр Авен (12,4% акций), которым принадлежит 86,22% акций украинского банка. Сам банк с апреля перешел в управление доверенному лицу акционеров – болгарскому экономисту Симеону Дянкову. Модель управления банком доверенным лицом, а не акционерами, связана с тем, что Михаил Фридман и Петр Авен оказались весной под западными санкциями. Украина же ввела санкции против Михаила Фридмана лишь недавно — президент Украины Владимир Зеленский 20 октября подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка".

В связи с санкциями относительно собственников Альфа-Банка Нацбанк рекомендовал банкам тщательно анализировать свои финансовые операции с Альфа-Банком. Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщил "Цензор".

"НБУ не видит оснований для прекращения осуществления банками обслуживания и поддержки деловых отношений с указанными банками. В то же время рекомендуем банкам перед проведением операций с отдельными банковскими учреждениями уделять особое внимание анализу таких операций с целью минимизации рисков избегания/нарушения ограничений, установленных санкциями", – сообщил НБУ.

Что касается финансового состояния банка, то, как отмечают экономисты, у банка никаких проблем нет. По крайней мере, сейчас.

"На 1 сентября нормативы адекватности капитала даже превышали значение начала года. Норматив Н2, адекватности регулятивного капитала, на 1.09 составлял 12,44% при минимально необходимых 10%, норматив Н3, адекватность основного капитала, 9,94% при минимально необходимых 7%. Банк в течение года показывает устойчивую операционную доходность, поэтому, несмотря на значительные отчисления в резервы (почти 10 млрд грн за 10 месяцев), его регулятивный капитал уменьшился всего на 2,2 млрд грн.", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Впрочем, по его мнению, резервы, сформированные Альфа-Банком за первые 8 месяцев года, – это около 14% портфеля на начало года (с учетом курсовых разниц). Так что, возможно, со временем убытки банка будут больше, и банк потребует докапитализации. "Как и большинство других крупных банков. Правда, речь не идет о миллиарде долларов, если Альфа и потребует докапитализации, это суммы порядка 10-13 млрд грн, или 300-400 млрд долларов", — считает Евгений Дубогрыз. Однако акционеры с мая настаивают на докапитализации в размере 1 млрд., что намного выше потребностей банка в докапитализации. Сами владельцы объясняют такое крупное вливание в капитал желанием, чтобы банк "оставался управляемым и работал на пользу украинской экономики".

[ + – ] Акционер Альфа-Банка Михаил Фридман намерен докапитализировать банк на 1 млрд. долларов Фото: Открытые источники

Ключевой вопрос – как российские акционеры, чьи активы за рубежом заморожены из-за санкций, могут вообще завести в украинский банк миллиард долларов. "Скорее всего, проведение такой докапитализации будет возможно, если будет снята "заморозка" средств, принадлежащих Михаилу Фридману и Петру Авену", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Юристы также считают, что при действующей блокировке активов подсанкционных акционеров банка осуществить докапитализацию банка невозможно.

"Поскольку в отношении владельцев крупного российского капитала с первых дней вооруженной агрессии РФ в отношении Украины введены широкие международные и национальные санкции, соответственно, заблокирована возможность направить ресурсы подсанкционных субъектов по их выбору до снятия таких санкций или применения индивидуальных условий", — отмечает Евгений Артюхов, старший партнер ASA Group.

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Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины

Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский 20 октября подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан России, Беларуси и Украины.