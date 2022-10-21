Дети Путина и кремлевские семьи: в Украине ввели санкции против более 3800 лиц из РФ

В санкционные списки попали высшие должностные лица России и их родственники, пропагандисты, военачальники, представители российского бизнеса и культуры. В списках также фигурируют ключевые системообразующие предприятия и банки, а также предприятия ОПК.

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан России, Белоруссии и Украины, сообщает пресс-служба Министерства экономики Укрианы.

Таким образом, глава государства Указом №727 ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 256 физических лиц – олигархов из списка Forbes и их окружения, а Указом №726 ввел санкции против 2251 физических лица и 1374 юридических лиц.

В санкционном списке находятся:

дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова;

бизнесмен Сергей Ролдугин, известный как "кошелек путина";

основатель ЧИК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сын;

дети и жена спикера Кремля Пескова. Представители региональных и властей России;

основатель и акционер "Альфа-групп" Михаил Фридман;

глава РПЦ патриарх Кирилл Гундяев;

предприниматели Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Аркадий и Борис Ротенберги, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Юрий Ковальчук и другие;

артисты и пропагандисты Ольга Скабеева, Захар Прилепин, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин и Владимир Машков.

В санкционный список попали и граждане Украины — Регина Тодоренко, Таисия Повалий и Ани Лорак.

Этим же указом введены санкции против чиновников государственных корпораций, представителей высшего руководящего состава вооруженных сил России и представителей "правительств ЛДНР", оккупационной власти АР Крым, а также главарей незаконных вооруженных формирований, а именно:

командующего Объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина;

"любимчика Путина и Мариупольского мясника" генерала Михаила Мизинцева;

коллаборантов Владимира Сальдо, Евгения Балицкого и других.

Санкции также введены против ключевых системообразующих предприятий, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер. В санкционных списках фигурируют:

компании "Алроса", "Татнефть" и "Татойл", предприятия группы "Лукойл";

авиакомпании и аэропорты;

банк Альфа-Банк" (Россия), компании, связанные со "Сбербанком России", "ВТБ Банком";

российский "Ашан", "Данон Россия", "Российский фонд прямых инвестиций", "Ростелеком", "Росгосстрах" и другие.

В Минэкономики также сообщили, что предложения по санкциям рассмотрела и рекомендовала к подаче на рассмотрение СНБО Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал два указа которые вводят в действие решение СНБО относительно санкций против российских олигархов и компаний.