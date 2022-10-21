Діти Путіна та кремлівські сім'ї: в Україні ввели санкції проти понад 3800 осіб із РФ

У списки санкцій потрапили вищі посадові особи Росії та їхні родичі, пропагандисти, воєначальники, представники російського бізнесу і культури. У списках також фігурують ключові системоутворювальні підприємства та банки, а також підприємства ОПК.

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Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня підписав Укази про введення санкцій проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб – громадян Росії, Білорусії та України, повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

Таким чином, глава держави Указом №727 ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їх оточення, а Указом №726 увів санкції проти 2251 фізичних осіб та 1374 юридичних осіб.

У списку санкцій знаходяться:

діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова;

бізнесмен Сергій Ролдугін, відомий як "гаманець путіна";

засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його син;

діти та дружина речника Кремля Пєскова. Представники регіональної та влади Росії;

засновник та акціонер "Альфа-груп" Михайло Фрідман;

голова РПЦ патріарх Кирило Гундяєв;

підприємці Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші;

артисти та пропагандисти Ольга Скабєєва, Захар Прилєпін, Сергій Безруков, Іван Охлобистін та Володимир Машков.

До списку санкцій потрапили і громадяни України — Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та Ані Лорак.

Цим же указом запроваджено санкції проти чиновників державних корпорацій, представників вищого керівного складу збройних сил Росії та представників "урядів ЛДНР", окупаційної влади АР Крим, а також ватажків незаконних збройних формувань, а саме:

командувача Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергія Суровікіна;

"улюбленця Путіна та Маріупольського м'ясника" генерала Михайла Мізінцева;

колаборантів Володимира Сальдо, Євгена Балицького та інших.

Санкції також запроваджено проти ключових системоутворювальних підприємств, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших галузей. У списках санкцій фігурують:

компанії "Алроса", "Татнафта" та "Татойл", підприємства групи "Лукойл";

авіакомпанії та аеропорти;

банк Альфа-Банк" (Росія), компанії, пов'язані зі "Сбербанком Росії", "ВТБ Банком";

Російський "Ашан", "Данон Росія", "Російський фонд прямих інвестицій", "Ростелеком", "Росдержстрах" та інші.

У Мінекономіки також повідомили, що пропозиції щодо санкцій розглянула та рекомендувала до подання на розгляд РНБО Міжвідомча робоча група (МРГ) щодо реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем'єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав два укази, які вводять у дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських олігархів і компаній.