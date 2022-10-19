Зеленський підписав укази про санкції проти олігархів і компаній з РФ, — РНБО (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, для багатьох стане несподіванкою поява у списку підсанкційних осіб деяких російських олігархів, компаній і підприємств.

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Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які надають чинності рішенню РНБО щодо санкцій проти російських олігархів і компаній, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу.

"Сьогодні президент України підписав два укази про надання чинності санкціям, затверджених Радою нацбезпеки й оборони", — зазначив Данілов, назвавши це результатом складної і копіткої роботи.

За його словами, для багатьох стане несподіванкою поява у списку підсанкційних осіб деяких олігархів з РФ, компаній і підприємств.

Обмеження щодо однієї особи на якийсь час відтерміновані, робиться це з метою національної безпеки.

Поки що укази не публікувалися на сайті президента.

Указом Зеленського від 12 жовтня було надано чинності санкціям стосовно бізнесмена Сергія Курченка, міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва, самого Віктора Януковича й олігарха Олега Дерипаски.

Санкції передбачають блокування активів терміном на 10 років.

Нагадаємо, що деякі країни Євросоюзу не хочуть включати алмази й уран з РФ до списку обмежень. Низка країн лобіює захист цих секторів російської економіки.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС затвердив обмеження щодо Ірану через атаку на Україну дронами-камікадзе. Обмеження стосуються компанії-виробників дронів і посадових осіб.