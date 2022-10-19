Зеленский подписал указы о санкциях против олигархов и компаний из РФ, — СНБО (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, для многих станет неожиданностью появление в списке подсанкционных лиц некоторых российских олигархов, компаний и предприятий.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие решение СНБО относительно санкций против российских олигархов и компаний, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

"Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, утвержденных Советом нацбезопасности и обороны", — отметил Данилов, назвав это результатом сложной и кропотливой работы.

По его словам, для многих станет неожиданностью появление в списке подсанкционных лиц некоторых олигархов из РФ, компаний и предприятий.

Ограничения в отношении одного лица на время отсрочены, делается это в целях национальной безопасности.

Пока указы не публиковались на сайте президента.

Указом Зеленского от 12 октября были введены в действие санкции применительно к бизнесмену Сергею Курченко, министру обороны времен Януковича Павлу Лебедеву, самому Виктору Януковичу и олигарху Олегу Дерипаске.

Санкции предусматривают блокирование активов сроком на 10 лет.

Напомним, что некоторые страны Евросоюза не хотят включать алмазы и уран из РФ в список ограничений. Ряд стран лоббирует защиту этих секторов российской экономики.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС утвердил ограничения в отношении Ирана из-за атаки на Украину дронами-камикадзе. Ограничения затрагивают компании-производителей дронов и должностных лиц.