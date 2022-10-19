"Священные коровы": ряд стран ЕС не готов включать алмазы и уран из РФ в санкции, – NYT

По информации журналистов, отдельные государства-члены Евросоюза лоббируют защиту ключевых для них секторов от антироссийских ограничений. В ход идут интенсивные закулисные переговоры.

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Европейский Союз целенаправленно идет на разрыв экономических связей с Россией, но ряд европейских стран пытается защитить ключевые для себя отрасли от антироссийских санкций. Об этом пишет The New York Times.

После полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел санкции в отношении 1236 человек и 155 компаний, заморозив их активы и заблокировав доступ к блоку.

Тем не менее до настоящего времени Бельгия пытается сохранить торговлю алмазами из РФ, а греки почти без проблем поставляют российскую нефть. В то же время Франция и некоторые другие страны продолжают импортировать уран из России для производства атомной энергии.

Как пишет издание, страны-члены ЕС используют для лоббирования своих интересов интенсивные закулисные переговоры. В результате в блоке появились некие сферы, которые издание называет "священными коровами" –– ими не хотят жертвовать даже ради поддержки Украины и в рамках давления на страну-агрессор.

Журналисты уточняют, что экспорт необработанных алмазов крайне выгоден для РФ. Их продолжают поставлять в бельгийский порт Антверпен, считающийся главным алмазным узлом. Речь идет о торговле на сумму около €1,8 млрд, и пока она защищена от антироссийских санкций. По крайней мере, в сентябре российскую компанию "Алроса" не стали включать в санкционный список, чтобы экспорт алмазов в Европу не прекращался.

Параллельно с этим греки добились послаблений для своих судовых компаний –– их освободили от нефтяного эмбарго.

Франции Венгрия, Словакия и Финляндия оказались крайне заинтересованы в поставках урана из России.

В результате, такие поблажки для некоторых стран вызывают неприязнь среди остальных членов Евросоюза. Ведь большинство государств согласилось на серьезные вызовы для своей экономики и благосостояния граждан в целом ради поддержки Украины. В итоге сейчас они вынуждены наблюдать, как из союзники продолжают лоббировать свои интересы, создавая более выгодные для себя условия.

Напомним, США вместе с союзниками и партнерами будут и дальше наказывать РФ экономическими санкциями и другими ограничениями за военные преступления в Украине.

В ЕС также предупредили Иран о возможных санкциях за участие в войне против Украины.