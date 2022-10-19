"Священні корови": низка країн ЄС не готова включати алмази та уран із РФ у санкції, – NYT

За інформацією журналістів, деякі держави-члени Євросоюзу лобіюють захист ключових секторів від антиросійських обмежень. У хід ідуть інтенсивні закулісні переговори.

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Європейський Союз цілеспрямовано йде на розрив економічних зв'язків із Росією, але низка європейських країн намагається захистити ключові для себе галузі від антиросійських санкцій. Про це пише The New York Times.

Після повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив санкції щодо 1236 осіб та 155 компаній, заморозивши їхні активи та заблокувавши доступ до блоку.

Проте досі Бельгія намагається зберегти торгівлю алмазами з РФ, а греки майже без проблем постачають російську нафту. Водночас Франція та деякі інші країни продовжують імпортувати уран із Росії для виробництва атомної енергії.

Як пише видання, країни-члени ЄС використовують для лобіювання своїх інтересів інтенсивні закулісні переговори. У результаті в блоці з'явилися деякі сфери, які видання називає "священними коровами" — ними не хочуть жертвувати навіть задля підтримки України та в межах тиску на країну-агресор.

Журналісти уточнюють, що експорт необроблених алмазів є вкрай вигідним для РФ. Їх продовжують постачати до бельгійського порту Антверпен, який вважається головним алмазним вузлом. Йдеться про торгівлю на суму близько €1,8 млрд, і поки вона захищена від антиросійських санкцій. Принаймні, у вересні російську компанію "Алроса" не включали до списку санкцій, щоб експорт алмазів до Європи не припинявся.

Паралельно з цим греки домоглися послаблень для своїх суднових компаній, їх звільнили від нафтового ембарго.

Франції Угорщина, Словаччина та Фінляндія виявилися вкрай зацікавленими у постачанні урану з Росії.

У результаті такі поблажки для деяких країн викликають ворожість серед інших членів Євросоюзу. Адже більшість держав погодилися на серйозні виклики для своєї економіки та добробуту громадян загалом задля підтримки України. У результаті зараз вони змушені спостерігати, як союзники продовжують лобіювати свої інтереси, створюючи вигідніші для себе умови.

Нагадаємо, США разом із союзниками та партнерами й надалі каратимуть РФ економічними санкціями та іншими обмеженнями за воєнні злочини в Україні.

У ЄС також попередили Іран про можливі санкції за участь у війні проти України.