"Стільки, скільки потрібно": США та Великобританія сильніше вдарять по Росії санкціями

У США повідомили, що атаки Москви на українські міста демонструють жорстокість президента Володимира Путіна.

Related video

США разом із союзниками та партнерами й надалі каратимуть РФ економічними санкціями та іншими обмеженнями за воєнні злочини в Україні. Про це пише Укрінформ.

Повідомляється, що прессекретар Білого дому Карні Жан-П'єр сказала, що про всі звірства російських окупантів Білий дім чув від президента України.

Вона також заявила, що США рішуче засуджують останні напади РФ на Київ та інші міста України за допомогою дронів-камікадзе. Це демонструє жорстокість президента Росії Володимира Путіна.

Карні Жан-П'єр сказала, що США "стоятимуть разом з українським народом стільки, скільки потрібно".

Також у Вашингтоні повідомили, що США та Великобританія домовилися посилити свою співпрацю щодо санкцій проти Росії. Так, директор Управління з контролю за іноземними активами США Андреа Гакі та Директор Управління щодо впровадження фінансових санкцій Великобританії Джайлз Томсон зробили спільну заяву з цього приводу.

У заяві йдеться, що відомства можуть застосовувати цивільні фінансові стягнення. Тому вони вирішили поглибити співпрацю більш ефективно запроваджувати санкції. Передбачається, що це допоможе посилити санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну та воєнні злочини.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ хочуть законно мобілізувати засуджених за тяжкі злочини. За словами правозахисників, російські військкомати активно порушують законодавство. Вони пропонують підписувати контракти та мобілізувати людей із непогашеними судимостями.

Ще нагадаємо, що США очікують, що РФ скоро проведе навчання своїх ядерних сил. Представник армії США заявив, що російська тактика терору мирного населення не спрацює. Вона не викличе страху, а лише зрадить українців.

Також повідомлялося, що журналісти розповіли, які країни допомагають Москві обходити санкції. Журналісти пишуть, що надходження у військову скарбницю Кремля від його експортного мита на сиру нафту збільшилися до 134 млн доларів.