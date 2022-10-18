"Спроба посіяти страх": США очікують, що РФ скоро проведе навчання своїх ядерних сил, — Reuters

Представник армії США заявив, що російська тактика терору мирного населення не спрацює. Вона не викличе страху, а лише зрадить українців.

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Росія ще не повідомила Сполучені Штати про навчання своїх ядерних сил. Так, Вашингтон очікує від Москви найближчим часом початок таких навчань. Про це пише видання Reuters із посиланням на високопоставленого військового представника США.

Так, Сполучені Штати впевнені, що Росія, ймовірно, проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил "Гром". Передбачається, що це станеться вже за кілька днів.

Видання пише, що, згідно з новим договором про СНО, Росія зобов'язана заздалегідь повідомляти про такі пуски ракет.

"Ні, ми не отримували жодних офіційних повідомлень", — сказало журналістам джерело.

У матеріалі сказано, що ці навчання є ще одним викликом Сполученим Штатам та їхнім союзникам, оскільки президент Росії Володимир Путін відкрито загрожує застосувати ядерну зброю під час війни з Україною, яка для нього виявилася провальною.

Крім того, у США прокоментували російську атаку дронами-камікадзе, під час якої загинули мирні громадяни України. Так, військовий представник розповів журналістам, що тактика психологічного тиску за допомогою тероризму не працює. За його словами, це лише підвищує рішучість українців.

"Ми вважаємо, що Росія навмисно завдавала ударів по цивільній інфраструктурі та невоєнним об'єктам з метою заподіяння непотрібної шкоди цивільному населенню та спроби посіяти страх серед населення України", — сказав військовий на умовах анонімності.

Раніше Фокус писав, що у Києві зафіксували чотири "прильоти" від дронів-камікадзе. Війська РФ вдарили безпілотником по житловому будинку у Шевченківському районі столиці. Мер Кличка закликав киян не виїжджати до центру міста.

Ще нагадаємо, що український телеведучий розповів про обстріл Києва дронами-камікадзе. Сам журналіст залишився неушкодженим, адже вчасно спустився до кафе під землею.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки Києва дронами загинула вагітна жінка. З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі витягли тіла трьох киян. Серед загиблих виявилася молода пара, яка чекала на дитину.