"Попытка посеять страх": США ожидают, что РФ скоро проведет учения своих ядерных сил, — Reuters

Представитель армии США заявил, что российская тактика террора мирного населения не сработает. Она не вызовет страха, а лишь предаст решимости украинцам.

Related video

Россия еще не уведомила Соединенные Штаты об учениях своих ядерных сил. Так, Вашингтон ожидает от Москвы в ближайшее время начало время таких учений. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США.

Так, Соединенные Штаты уверены, что Россия, вероятно, проведет испытательные пуски ракет в ходе ежегодных учений своих стратегических ядерных сил "Гром". Предполагается, что это произойдет уже через несколько дней.

Издание пишет, что, согласно новому договору о СНВ, Россия обязана заблаговременно уведомлять о таких пусках ракет.

"Нет, мы не получали никаких официальных уведомлений", — сказал журналистам источник.

В материале сказано, что эти учения представляют собой еще один вызов Соединенным Штатам и их союзникам, поскольку президент России Владимир Путин открыто угрожает применить ядерное оружие в ходе войны с Украиной, которая для него оказалась провальной.

Кроме того, в США прокомментировали российскую атаку дронами-камикадзе, в ходе которой погибли мирные граждане Украины. Так, военный представитель рассказал журналистам, что тактика психологического давления при помощи терроризма не работает. По его словам, это только повышает решимость украинцев.

"Мы считаем, что Россия преднамеренно наносила удары по гражданской инфраструктуре и невоенным объектам с целью причинения ненужного вреда гражданскому населению и попытки посеять страх среди населения Украины", — сказал военный на условиях анонимности.

Ранее Фокус писал, что в Киеве зафиксировали четыре "прилета" от дронов-камикадзе. Войска РФ ударили беспилотником по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Мэр Кличко призвал киевлян не выезжать в центр города.

Еще напомним, что украинский телеведущий рассказал об обстреле Киева дронами-камикадзе. Сам журналист остался невредимым, ведь вовремя спустился в кафе под землей.

Также сообщалось, что в результате атаки Киева дронами погибла беременная женщина. Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе вытащили тела троих киевлян. Среди погибших оказалась молодая пара, которая ждала ребенка.