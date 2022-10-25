Підсилить контроль: що відбувається з банком підсанкційних росіян в Україні

НБУ рекомендував банкам уважно вивчати свої операції з "Альфа-Банком", акціонери яких потрапили під санкції. Експерти кажуть, що зараз банк дотримується всіх нормативів, проте згодом акціонерам доведеться збільшити його капітал. Але санкції можуть стати на заваді процедурі докапіталізації "Альфа-Банку".

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Ключовими власниками "Альфа-Банку Україна" виступають троє громадян РФ: Андрій Косогов (40,96% акцій), Михайло Фрідман (32,86% акцій), Петро Авен (12,4% акцій), яким належить 86,22% акцій українського банку. Сам банк із квітня перейшов в управління довіреній особі акціонерів — болгарському економістові Симеону Дянкову. Модель управління банком довіреною особою, а не акціонерами, пов'язана з тим, що Михайло Фрідман і Петро Авен виявилися навесні під західними санкціями. Україна ж запровадила санкції проти Михайла Фрідмана лише нещодавно — президент України Володимир Зеленський 20 жовтня підписав Укази про запровадження санкцій проти 2507 фізичних і 1374 юридичних осіб. Про це пише Фокус у новій статті "Мільярд Фрідмана. Чим обернеться для українців націоналізація "Альфа-Банку".

У зв'язку із санкціями щодо власників "Альфа-Банку" Нацбанк рекомендував банкам ретельно аналізувати свої фінансові операції з "Альфа-Банком". Про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомив "Цензор".

"НБУ не бачить підстав для припинення здійснення банками обслуговування та підтримки ділових відносин із зазначеними банками. Водночас рекомендуємо банкам перед проведенням операцій із окремими банківськими установами приділяти особливу увагу аналізу таких операцій із метою мінімізації ризиків уникнення/порушення обмежень, встановлених санкціями", — повідомив НБУ.

Що стосується фінансового стану банку, то, як зазначають економісти, банк ніяких проблем не має. Принаймні зараз.

"На 1 вересня нормативи адекватності капіталу навіть перевищували значення початку року. Норматив Н2, адекватності регулятивного капіталу, на 1.09 становив 12,44% за мінімально необхідних 10%, норматив Н3, адекватність основного капіталу, 9,94% за мінімально необхідних 7%. Банк протягом року показує стійку операційну прибутковість, тому, незважаючи на значні відрахування в резерви (майже 10 млрд грн за 10 місяців), його регулятивний капітал зменшився лише на 2,2 млрд грн", — розповів Фокусу асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Утім, на його думку, резерви, сформовані "Альфа-Банком" за перші 8 місяців року, — це близько 14% портфеля початку року (з урахуванням курсових різниць). Отже, можливо, згодом збитки банку будуть більшими, і банк вимагатиме докапіталізації. "Як і більшість інших великих банків. Щоправда, не йдеться про мільярд доларів, якщо "Альфа" й вимагатиме докапіталізації, то це суми близько 10-13 млрд грн або 300-400 млрд доларів", — вважає Євген Дубогриз. Проте акціонери з травня наполягають на докапіталізації у розмірі 1 млрд, що набагато вище за потреби банку в докапіталізації. Самі власники пояснюють таке велике вливання в капітал бажанням, щоб банк "залишався керованим і працював на користь української економіки".

[ + – ] Акціонер "Альфа-Банку" Михайло Фрідман має намір докапіталізувати банк на 1 млрд доларів Фото: Открытые источники

Ключове питання — як російські акціонери, чиї активи за кордоном заморожені через санкції, можуть узагалі завести в український банк мільярд доларів. "Швидше за все, проведення такої докапіталізації буде можливим, якщо буде знято "заморожування" коштів, що належать Михайлу Фрідману та Петру Авену", — зазначає Євген Дубогриз.

Юристи також вважають, що за чинного блокування активів підсанкційних акціонерів банку здійснити докапіталізацію банку неможливо.

"Оскільки щодо власників великого російського капіталу з перших днів збройної агресії РФ щодо України запроваджено широкі міжнародні та національні санкції, відповідно, заблоковано можливість направити ресурси підсанкційних суб'єктів на їхній вибір до зняття таких санкцій або застосування індивідуальних умов", — зазначає Євген Артюхов, старший партнер ASA Group.

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Фрідман, Гудбай. Підконтрольний росіянам "Альфа-Банк" може перейти у власність України

Раніше Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський 20 жовтня підписав Укази про введення санкцій проти 2507 фізичних і 1374 юридичних осіб — громадян Росії, Білорусі й України.