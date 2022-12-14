Все вирішено: коли держава може націоналізувати "Альфа-Банк"

Опитані Фокусом експерти кажуть, що націоналізація — фактично єдиний варіант, щоб перейменований "Сенс Банк" продовжив працювати в Україні.

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Сьогодні з урахуванням законів і нормативно-правових актів, що діють в Україні, російські підсанкційні бенефіціари не можуть ні докапіталізувати "Сенс Банк", ні продати його новому власнику. Про це пише Фокус у статті "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана".

"Сьогодні легально здійснити відчуження корпоративних прав, які зараз належать фізичним особам, пов'язаним із РФ, не вбачається можливим", — каже Євген Артюхов, старший партнер ЮК "ASA Group".

Націоналізація банку Михайла Фрідмана, на думку опитаних Фокусом експертів, вже фактично розв'язане питання. "На мій погляд, процес зміни власників "Альфа банку/Сенс банку" запустили 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної агресії. Так не повинно бути, щоб чимось в Україні володіли люди, на яких накладено персональні санкції через близькість до істеблішменту країни-агресора. Під час війни дуже низькі шанси продати такий великий за українськими мірками банк будь-якому респектабельному стратегічному інвестору.

Економіст, член Товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран нагадав, що на початку жовтня парламент ухвалив спеціальний закон, який регулює питання націоналізації системно важливих банків, до яких належить і "Сенс Банк". "Націоналізація банку "Сенс" була запущена разом з ухваленням відповідного законопроєкту. Але для її завершення потрібне політичне рішення, чи прийняте таке рішення мені невідомо", — каже експерт.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану" (законопроєкт № 8069) спрощує процедуру переходу системно-важливого банку у власність держави на час дії в країні воєнного стану. Зокрема, документ передбачає, що процедура виведення банку з ринку застосовується, якщо НБУ ухвалив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних на підставі того, що "банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України термін свої зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів".

Тобто, згідно з цим законом, націоналізуватимуть банк Фрідмана лише після визнання його неплатоспроможним. "Єдиний спосіб увійти до капіталу банку державі — визнати її неплатоспроможною, і далі йти або за аналогією з націоналізацією Приватбанку, або діяти відповідно до норм законопроєкту про особливості участі держави у виведенні з ринку системно важливих банків. Другий варіант — якщо банк буде визнаний неплатоспроможним через проблеми з ліквідністю — за невиконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами", — пояснив Євген Дубогриз.

Важливо

Мільярд Фрідмана. Чим обернеться для українців націоналізація Альфа-Банку

Раніше Фокус писав, що Національний банк України заборонив придбання росіянином Андрієм Косоговим суттєвої участі в "Альфа-Банку" внаслідок накладених на нього санкцій Радою нацбезпеки та оборони.

Як повідомлялося, у зв'язку із санкціями щодо власників "Альфа-Банку" Нацбанк рекомендував банкам ретельно аналізувати свої фінансові операції з "Альфа-Банком".