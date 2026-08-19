Отмыли 150 млн для залога фигуранту "Мидас": НАБУ обнародовало пленки операции "Форест Гамп"

НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, были использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас". В рамках операции "Форест Гамп" правоохранители обнародовали записи разговоров, в которых фигурируют заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, его доверенное лицо и представители руководства Sense Bank.

Как говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале НАБУ, детективы и прокуроры выявили группу лиц, которая, по данным следствия, организовала легализацию средств, полученных преступным путем, а впоследствии обеспечила их использование для внесения залога. По версии правоохранителей, речь идет о 150 млн грн наличными, которые через счета подконтрольных компаний вводили в легальный финансовый оборот.

По данным НАБУ, к схеме были привлечены заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель его наблюдательного совета и другие лица. В материалах операции отдельно показаны эпизоды, связанные с прохождением средств через Sense Bank, который находится в государственной собственности.

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Отдельный блок записей касается обсуждения возможного влияния на банковское учреждение. В частности, участники схемы говорят о том, что представители различных структур якобы пытались обеспечить "крышу" для банка и договориться о необходимых действиях со стороны его руководства. В разговорах также упоминается встреча с руководством Sense Bank и необходимость обеспечить прохождение крупных платежей через финансовый мониторинг.

По версии следствия, ключевой задачей группы было не просто внести наличные на счета, а сделать это таким образом, чтобы последующий перевод средств не был заблокирован банковским финмониторингом. Именно для этого, как следует из записей, участники обсуждали использование подконтрольных компаний, транзитных счетов и согласование платежей с представителями банка.

В видео НАБУ также обнародованы разговоры, в которых обсуждается получение доступа к процессам внутри правоохранительных органов. В частности, участники говорят о необходимости иметь подконтрольных людей в НАБУ и других органах, о формировании кадрового резерва и о влиянии на будущий состав соответствующих структур.

В одном из эпизодов собеседники обсуждают выборы в Совет общественного контроля при НАБУ и возможность мобилизовать необходимое количество голосов за нужных кандидатов. В разговоре речь идет о рассылке соответствующей информации через чаты и привлечении подконтрольных контактов.

Еще один фрагмент касается непосредственно внесения залога по делу "Мидас". Участники обсуждают, куда именно можно перечислить необходимые средства, как распределить их между несколькими компаниями и каким образом обеспечить их прохождение через банковские счета.

Что касается суммы в 150 млн грн, о которой упоминалось ранее, собеседники договариваются разделить её на несколько частей — по 50 млн грн — и провести через разные компании. При этом обсуждается необходимость сделать так, чтобы средства не были напрямую связаны с лицами, фактически контролировавшими схему.

НАБУ обнародовало "записи" операции "Форест Гамп" по делу об отмывании 150 млн грн для внесения залога фигуранту дела "Мидас". Фото: Скриншот из видео

Кроме того, согласно материалам НАБУ, участники схемы пытались заранее согласовать с Sense Bank порядок зачисления и последующего перевода средств. В разговорах фигурирует необходимость получить "ручное согласование" платежей, поскольку после предыдущих случаев с крупными залогами банковские операции такого типа находились под усиленным контролем.

Доверенное лицо бывшего народного депутата рассказывает о встрече с председателем правления Sense Bank. По её словам, представитель банка якобы был проинформирован о предстоящих операциях и выразил готовность помочь с проведением платежей. В разговоре также упоминается возможность организовать необходимые условия для прохождения финансового мониторинга.

В другом фрагменте доверенное лицо объясняет бывшему народному депутату, что в банке якобы существовал механизм ручного согласования платежей. По её словам, без такого согласования крупные переводы могли не пройти. Собеседники обсуждают способ, при котором платеж якобы должен был пройти автоматически в специально определенный момент.

Кроме того, в записях речь идет об использовании транзитных счетов. Собеседники обсуждают, что прямой перевод средств может создать проблемы, поэтому деньги необходимо сначала провести через другую компанию. При этом упоминаются документы, которые должны были использоваться для объяснения происхождения и назначения платежей.

По данным НАБУ, 16 июня состоялась встреча доверенного лица бывшего народного депутата с председателем правления Sense Bank. После этого доверенное лицо доложило бывшему народному депутату о достигнутых договоренностях. В разговоре он, в частности, объясняет механизм проведения платежей и отмечает, что для этого необходимо отдельное согласование.

Как были легализованы средства на залог для фигуранта дела "Мидас"

После этого в отчетах фиксируется передача первой части средств. По версии следствия, первый транш в размере 50 млн грн доставили в офис бывшего народного депутата. Из этой суммы 15 млн грн получило его доверенное лицо, а еще 35 млн грн передали в так называемый конвертационный центр — "прачечную".

В тот же день, по данным НАБУ, было перечислено ещё 10 млн грн. Отдельно в видео показан разговор, в котором председатель наблюдательного совета Sense Bank докладывает заместителю руководителя Офиса президента о зачислении части средств на счета предприятий, вовлечённых в схему.

Далее правоохранители демонстрируют эпизод с третьим траншем в размере 70 млн грн. Его также, по версии следствия, доставили в офис бывшего народного депутата и распределили: 20 млн грн получило доверенное лицо, а 50 млн грн передали в "прачечную".

Последние 20 млн грн, как отмечает НАБУ, были реализованы по той же схеме. На записях участники договариваются о доставке наличных, их пересчете и дальнейшей перевозке.

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В видео также запечатлен разговор бывшего народного депутата с заместителем руководителя Офиса президента. Экс-депутат рассказывает ей о контактах своего доверенного лица с руководством Sense Bank и о договоренностях по перемещению средств. Таким образом, по версии следствия, в схеме были задействованы не только лица, непосредственно работавшие с наличными, но и представители банковского руководства и высокопоставленные чиновники.

По данным НАБУ, 29 июня 2026 года одного из фигурантов дела "Мидас" освободили из-под стражи после внесения залога в размере 150 млн грн. Стоит отметить, что, возможно, речь идет о бывшем министре энергетики Германе Галущенко. Именно происхождение этих средств и механизм их внесения стали одним из ключевых эпизодов нового расследования.

Уже 19 августа НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения участникам преступной организации, которых следствие считает причастными к организации и обеспечению внесения данного залога за счет средств, полученных преступным путем. Действия фигурантов квалифицированы по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.

В НАБУ подчеркнули, что расследование продолжается. Также следует добавить, что обнародованные записи являются материалами стороны обвинения, а приведенные в них утверждения и оценки еще должны получить надлежащую правовую оценку в рамках уголовного производства.

Как сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, сегодня правоохранительные органы провели обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. Уже через несколько часов стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский освободил её от занимаемой должности.

Помимо неё, среди фигурантов операции, по информации источников в СМИ, также числятся народный депутат Вадим Столар и бывший народный депутат Максим Микитась. В частности, народный депутат Верховной Рады Украины VI ("Партия регионов") и IX (ОПЗЖ) созывов Вадим Столар подтвердил проведение обысков НАБУ.