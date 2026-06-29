За Галущенко внесли 150 млн грн залога: кто дал деньги, — СМИ

150 миллионов гривен залога внесли за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который является одним из главных фигурантов антикоррупционного расследования НАБУ и CАП.

Средства внесли четыре компании: ООО "Тетрас оптима" – 54 млн грн, ООО "Гиран констракт" – 87 млн грн, ООО "Скайт ритейл" – 5 млн и ООО "Пеллет сервис" – 4 млн грн, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Что известно о компаниях, которые внесли залог

ООО "Тетрас оптима", которое внесло самую крупную сумму, 54 млн грн, зарегистрировано в ноябре 2022 года в Доброполье Донецкой области. Оно занимается оптовой торговлей древесины, а руководит ею Татьяна Линникова.

По данным открытых реестров, в 2023 году "Тетрас оптима" задекларировала 7,9 миллиона гривен дохода, 35,6 тысяч гривен прибыли и 967,5 тысяч гривен активов.

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ООО "Гиран констракт" зарегистрирована в октябре 2024 года в Броварах Киевской области. Ее возглавляет Елена Сидун, которая является и бенефициаром, а ее уставный капитал 5 тысяч гривен. Компания занимается оптовой торговля железными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием.

Из-за недавней регистрации полноценная финансовая отчетность компании в открытых реестрах отсутствует.

Третья компания — ООО "Скайт ритейл" — внесла 5 миллионов гривен. Она зарегистрирована в апреле 2021 года. Основной вид деятельности – посредничество в торговле товарами широкого ассортимента. Нынешняя владелица и руководительница компании – Татьяна Степных. По данным открытых реестров, информация об актуальных финансовых показателях "Скайт ритейл" отсутствует или не раскрывается.

Четвертая компания — ООО "Пеллет сервис" под руководством Назара Бойко. Учредителем является ООО "Строительная компания "Консалт Строй Сервис", принадлежащее самому Бойко. По данным открытых реестров, "БК "К.С.С." в 2025 году задекларировала 55,98 млн грн выручки, 2 млн грн чистой прибыли и 21,6 млн грн активов. Бойко также связан с рядом других компаний в сфере строительства и древесных изделий.

Залог за Галущенко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение экс-министру энергетики Галущенко в отмывании средств через зарубежные фонды и участии в коррупционной схеме 16 февраля. По данным следствия, во время пребывания Галущенко на посту главы Министерства энергетики его доверенное лицо, известное как "Рокет", помогало преступной организации получить от противоправной деятельности в энергетической сфере более $112 млн.

В тот же день Герман Галущенко пожаловался на "незаконное задержание". ВАКС частично удовлетворил его жалобу, но оставил экс-министра под стражей.

Услышав 17 февраля сумму залога, которую озвучили в САП, Галущенко заявил, что не имеет таких денег и будет "годами сидеть в СИЗО".