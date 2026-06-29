За Галущенка внесли 150 млн грн застави: хто дав гроші, — ЗМІ

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є одним із головних фігурантів антикорупційного розслідування НАБУ та САП, було внесено заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Кошти внесли чотири компанії: ТОВ "Тетрас оптима" — 54 млн грн, ТОВ "Гіран контракт" — 87 млн грн, ТОВ "Скайт рітейл" – 5 млн та ТОВ "Пелет сервіс" – 4 млн грн, повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Що відомо про компанії, які внесли заставу

ТОВ "Тетрас оптима", яке внесло найбільшу суму — 54 млн грн, зареєстровано в листопаді 2022 року в Добропіллі Донецької області. Воно займається оптовою торгівлею деревиною, а керує ним Тетяна Ліннікова.

За даними відкритих реєстрів, у 2023 році "Тетрас оптима" задекларувала 7,9 мільйона гривень доходу, 35,6 тисяч гривень прибутку та 967,5 тисяч гривень активів.

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ТОВ "Гіран Констракт" зареєстровано у жовтні 2024 року в Броварах Київської області. Компанію очолює Олена Сідун, яка також є її бенефіціаром, а її статутний капітал становить 5 тисяч гривень. Компанія займається оптовою торгівлею металевими виробами, водопровідним та опалювальним обладнанням.

Через нещодавню реєстрацію повна фінансова звітність компанії у відкритих реєстрах відсутня.

Третя компанія — ТОВ "Скайт рітейл" — внесла 5 мільйонів гривень. Вона зареєстрована у квітні 2021 року. Основний вид діяльності — посередництво у торгівлі товарами широкого асортименту. Нинішня власниця та керівниця компанії — Тетяна Степних. За даними відкритих реєстрів, інформація про актуальні фінансові показники "Скайт рітейл" відсутня або не розкривається.

Четверта компанія — ТОВ "Пелет сервіс" під керівництвом Назара Бойка. Засновником є ТОВ "Будівельна компанія "Консалт Строй Сервіс", що належить самому Бойку. За даними відкритих реєстрів, "БК "К.С.С." у 2025 році задекларувала 55,98 млн грн виручки, 2 млн грн чистого прибутку та 21,6 млн грн активів. Бойко також пов’язаний із низкою інших компаній у сфері будівництва та деревинних виробів.

Застава за Галущенка: що відомо

16 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у відмиванні коштів через закордонні фонди та участі в корупційній схемі. За даними слідства, під час перебування Галущенка на посаді голови Міністерства енергетики його довірена особа, відома як "Рокет", допомагала злочинній організації отримати від протиправної діяльності в енергетичній сфері понад 112 млн доларів.

Того ж дня Герман Галущенко поскаржився на "незаконне затримання". ВАКС частково задовольнив його скаргу, але залишив екс-міністра під вартою.

Почувши 17 лютого суму застави, яку назвали в САП, Галущенко заявив, що не має таких грошей і буде "роками сидіти в СІЗО".