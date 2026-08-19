Відмивали 150 млн для застави фігуранту "Мідас": НАБУ оприлюднило плівки операції "Форест Гамп"

НАБУ та САП заявили про викриття схеми легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". У межах операції "Форест Гамп" правоохоронці оприлюднили записи розмов, у яких фігурують заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат, його довірена особа та представники керівництва Sense Bank.

Як йдеться у відео, оприлюдненому на YouTube-каналі НАБУ, детективи та прокурори встановили групу осіб, яка, за даними слідства, організувала легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а згодом забезпечила їх використання для внесення застави. За версією правоохоронців, йдеться про 150 млн грн готівкою, які через рахунки підконтрольних компаній вводили у легальний фінансовий обіг.

За даними НАБУ, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи. У матеріалах операції окремо показані епізоди, пов'язані з проведенням коштів через Sense Bank, який перебуває у державній власності.

Відео дня

Окремий блок записів стосується обговорення можливого впливу на банківську установу. Зокрема, учасники схеми говорять про те, що представники різних структур нібито намагалися отримати "дах" для банку та домовитися про необхідні дії з боку його керівництва. У розмовах також згадується зустріч із керівництвом Sense Bank та необхідність забезпечити проходження великих платежів через фінансовий моніторинг.

За версією слідства, ключовим завданням групи було не просто внести готівку на рахунки, а зробити це таким чином, щоб подальше перерахування коштів не було заблоковане банківським фінмоніторингом. Саме для цього, як випливає із записів, учасники обговорювали використання підконтрольних компаній, транзитних рахунків та погодження платежів із представниками банку.

У відео НАБУ також оприлюднено розмови, де обговорюється отримання доступу до процесів усередині правоохоронних органів. Зокрема, учасники говорять про необхідність мати підконтрольних людей у НАБУ та інших органах, формування кадрового резерву і вплив на майбутній склад відповідних структур.

В одному з епізодів співрозмовники обговорюють вибори до Ради громадського контролю при НАБУ та можливість мобілізувати необхідну кількість голосів за потрібних кандидатів. У розмові йдеться про розсилку відповідної інформації через чати та залучення підконтрольних контактів.

Ще один фрагмент стосується безпосередньо внесення застави у справі "Мідас". Учасники обговорюють, де саме можна провести необхідні кошти, як розподілити їх між кількома компаніями та яким чином забезпечити їхнє проходження через банківські рахунки.

Щодо суми на 150 млн грн, яка згадувалася раніше, співрозмовники домовляються розділити її на кілька частин — по 50 млн грн — та провести через різні компанії. При цьому обговорюється необхідність зробити так, щоб кошти не були безпосередньо пов'язані з особами, які фактично контролювали схему.

НАБУ оприлюднило "плівки" операції "Форест Гамп" у справі про відмивання 150 млн грн для застави фігуранту "Мідас". Фото: Скриншот з відео

Крім того, за матеріалами НАБУ, учасники схеми намагалися заздалегідь узгодити з Sense Bank порядок зарахування та подальшого переказу коштів. У розмовах фігурує необхідність отримати "ручне погодження" платежів, оскільки після попередніх випадків із великими заставами банківські операції такого типу перебували під посиленим контролем.

Довірена особа колишнього народного депутата розповідає про зустріч із головою правління Sense Bank. За її словами, представник банку нібито був поінформований про майбутні операції та висловлював готовність допомогти з проведенням платежів. У розмові також згадується можливість організувати необхідні умови для проходження фінансового моніторингу.

В іншому фрагменті довірена особа пояснює колишньому нардепу, що в банку начебто існував механізм ручного погодження платежів. За її словами, без такого погодження великі перекази могли не пройти. Співрозмовники обговорюють спосіб, за якого платіж нібито мав пройти автоматично у спеціально визначений момент.

Також на записах йдеться про використання транзитних рахунків. Співрозмовники обговорюють, що пряме перерахування коштів може створити проблеми, тому гроші необхідно спочатку провести через іншу компанію. При цьому згадуються документи, які мали використовуватися для пояснення походження та призначення платежів.

За даними НАБУ, 16 червня відбулася зустріч довіреної особи екснардепа з головою правління Sense Bank. Після цього довірена особа доповіла колишньому народному депутату про досягнуті домовленості. У розмові він, зокрема, пояснює механізм проведення платежів і зазначає, що для цього необхідне окреме погодження.

Як легалізували кошти на заставу фігуранту "Мідас"

Після цього на записах фіксується передача першої частини коштів. За версією слідства, перший транш у 50 млн грн доставили до офісу колишнього народного депутата. Із цієї суми 15 млн грн отримала його довірена особа, а ще 35 млн грн передали до так званого конвертаційного центру — "пральні".

Того ж дня, за даними НАБУ, було доставлено ще 10 млн грн. Окремо у відео показано розмову, в якій голова наглядової ради Sense Bank доповідає заступниці керівника Офісу президента про зарахування частини коштів на рахунки підприємств, задіяних у схемі.

Далі правоохоронці демонструють епізод із третім траншем у 70 млн грн. Його також, за версією слідства, доставили до офісу екснардепа та розподілили: 20 млн грн отримала довірена особа, а 50 млн грн передали до "пральні".

Останні 20 млн грн, як зазначає НАБУ, реалізували за тією самою схемою. На записах учасники домовляються про доставку готівки, її перерахунок та подальше переміщення.

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У відео також є розмова колишнього народного депутата із заступницею керівника Офісу президента. Екснардеп розповідає їй про контакти своєї довіреної особи з керівництвом Sense Bank та про домовленості щодо проведення коштів. Таким чином, за версією слідства, у схемі були задіяні не лише особи, які безпосередньо працювали з готівкою, а й представники банківського менеджменту та високопосадовці.

За даними НАБУ, 29 червня 2026 року одного з учасників справи "Мідас" звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 150 млн грн. Варто зауважити, що можливо йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Саме походження цих коштів і механізм їхнього внесення стали одним із ключових епізодів нового розслідування.

Вже 19 серпня НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яких слідство вважає причетними до організації та забезпечення внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії фігурантів кваліфіковано за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

У НАБУ наголосили, що розслідування триває. Також варто додати, що оприлюднені записи є матеріалами сторони обвинувачення, а наведені в них твердження та оцінки ще мають отримати належну правову оцінку в межах кримінального провадження.

Як повідомляв нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко сьогодні правоохоронці проводили обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Вже через декілька годин стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив її з цієї посади.

Окрім неї, серед фігурантів операції, за інформацією джерел ЗМІ, також є нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась. Зокрема, народний депутат Верховної Ради України VI ("Партія регіонів") та IX (ОПЗЖ) скликань Вадим Столар підтвердив обшуки НАБУ.