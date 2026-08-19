НАБУ проводять обшуки у заступниці Буданова: у чому її підозрюють, — Гончаренко

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати України. Серед учасників організації також фігурують високопосадовці Офісу Президента України та інші особи.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, правоохоронці проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України.

За даними НАБУ, до діяльності цієї організації були залучені високопосадовці Офісу Президента України, а також інші особи. Наразі деталі спецоперації та обставини можливих правопорушень правоохоронці не розголошують.

У НАБУ зазначили, що додаткова інформація щодо проведених слідчих дій та викритої схеми буде оприлюднена згодом.

Водночас на інформацію НАБУ відреагував народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. У своїх повідомленнях він натякнув, що викриття може стосуватися чинного парламентаря з колишньої "ОПЗЖ", якого назвав відомим забудовником, а також заступника керівника Офісу Президента.

Відео дня

За словами Железняка, йдеться не про представника фракції "Слуга народу", хоча саме зараз у ній тривають обговорення кандидатур на посади двох міністрів. Водночас депутат зазначив, що інформація про можливу причетність заступника керівника ОП стала для нього "дуже неочікуваною".

Ба більше, як уточнив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Раніше Фокус писав, що НАБУ продовжує розслідування справи колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у межах якої може з’явитися нова підозра. За даними журналістів, йдеться про можливе незаконне збагачення, а не лише про розслідування щодо кооперативу "Династія" та 460 млн грн.

Крім того, 18 серпня народні депутати від "Слуги народу" Андрій Жупанин та Остап Шипайло написали заяви про складання депутатських повноважень. Жупанин пояснив своє рішення бажанням застосувати досвід в енергетичній сфері на практиці напередодні складної зими, тоді як Шипайло наразі не коментував свій крок.