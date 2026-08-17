Єрмак може отримати нову підозру, яка не стосується "Династії": додаткове розслідування НАБУ, — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування справи колишнього глави офісу президента Андрія Єрмака і незабаром можливе вручення нової підозри, розповіли медіа. Джерела журналістів запевняють, що ідеться про новий напрямок, а не про кооператив "Династія" та 460 млн грн. Які нові деталі справи Єрмака зацікавили антикорупційників?

У справі Єрмака можуть вручити підозру за статтею про незаконне збагачення, ідеться у матеріалі медіа "Дзеркало тижня". Вказано, що розслідування перебуває у "активній фазі" і у справі фігурують зразки ДНК, виявлені у квартирі підприємця Тимура Міндіча.

Матеріал "Дзеркала тижня", який з'явився вдень 17 серпня, був присвячений проблемам органів державної влади. Серед іншого, журналісти згадали про низку кримінальних проваджень щодо оточення президента Володимира Зеленського. Зокрема, написали про нові підозри Єрмаку, але джерело інформації не називають. Джерела запевняють, що у справі НАБУ тепер фігурує не лише справа "Династії" та відмивання коштів, а й незаконне збагачення.

Відео дня

Справа Єрмака — інформація про нову підозру НАБУ Фото: Скриншот

У статті ДТ не вказано номер статті Кримінального кодексу, за якою можуть вручити нову підозру Єрмаку. Тим часом у кодексі є, наприклад, стаття 365-5 — незаконне збагачення працівників органів влади: якщо особу визнають винною, то можуть посадити у в'язницю на термін від п'яти до десяти років

На порталі НАБУ поки немає коментарів чи офіційної інформації про вручення нової підозри Андрію Єрмаку чи про нові деталі справи "Династії". Крім того, немає коментарів у спеціальній групі Telegram, присвяченій захисту ексглави ОП. Останні дописи — про співпрацю з "Хартією" і про те, що суд розширив межі пересування Єрмака з електронним браслетом.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа Єрмака — деталі

Зазначимо, медіа писали про справу Єрмака та про підозри, вручені слідчими НАБУ. У справі ідеться про котеджне містечко під Києвом у селищі Козине. Котеджне містечко отримало назву "Династія" і до будівництва може бути дотичною родина ексглави офісу президента Єрмака. У розслідуванні також фігурує сума 460 млн грн: цю суму, як підозрюють, намагалась відмити злочинна група. Після інформації про розслідування щодо "Династії" Єрмака звільнили з посади, арештували та вдягнули електронний браслет. Тим часом розслідувачі проєкту "Схеми" встановили, що батько Єрмака міг їздити у РФ після 2019 року.

У травні Фокус зібрав інформацію про справу Єрмака, Міндіча та "Династії" й зібрав думки експертів щодо того, як вона може вплинути на президента Зеленського. При цьому політолог Руслан Бортник пояснив, що все менша ймовірність кулуарних домовленостей та зростає ймовірність, що фігуранти заговорять і може вибухнути "ядерна політична бомба".

Нагадуємо, 16 серпня стало відомо про співпрацю організації, дотичної до Єрмака, з корпусом "Хартія" НГУ.