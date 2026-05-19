Батько Єрмака був у РФ після обрання Зеленського: поїздка 2019 року, — "Схеми"

Батько колишнього керівника офісу президента Борис Єрмак восени 2019 року відвідав Російську Федерацію, і це сталось після обрання президента Володимира Зеленського, встановили розслідувачі. Ім'я батька Андрія Єрмака, ймовірно, фігурує у справі Національного антикорупційного бюро про котеджі у Козині під Києвом. Що дізнались розслідувачі про візит у РФ, який відбувся вже тоді, коли Андрій Єрмак очолив ОП?

Для поїздки у Росію Борис Єрмак використав маршрут через Мінськ, ідеться у матеріалі проєкту "Схеми" медіа "Радіо Свобода". Прибувши до Мінська, він сів на літак Belavia та полетів до Санкт-Петербурга. Разом з ним летіла дружина, матір Андрія Єрмака. Родина приземлилась в аеропорту "Пулково". Візит тривав чотири дні — з 2 листопада по 6 листопада 2019 року. Медіа зауважило, що на той час старший син родини Єрмаків був главою офісу президента: його призначили 21 травня того ж року.

Розслідувачі також встановили, що матір Андрія Єрмака ще тричі бувала у Санкт-Петербургу, та уточнили, що вона народилась у цьому російському місті. Її візити відбулись у 2018 році (один раз) та у 2019 році (двічі). Медіа повідомили, що не змогли сконтактувати з Андрієм Єрмаком, щоб він пояснив мету візиту батька у РФ. Водночас навели відповідь адвоката Ігоря Фоміна, якого попросили передати питання. Зі слів адвоката, звернення журналістів "не стосуються кримінального провадження", тому передавати їх він не буде.

Справа Єрмака — деталі

"Схеми" пояснили, що політ Бориса Єрмака у Санкт-Петербург відбувся у той час, коли його син почав займатись питаннями переговорів з РФ, міжнародною політикою та іншими напрямками поруч з президентом Зеленським. Тим часом ім'я батька, як писали медіа, згадується на оприлюднених "плівках", на яких ідеться про будівництво котеджного містечка у Козиному, та, ймовірно, фігурує у матеріалах справи. Слідство підозрює, що Борис Єрмак контролював будівництво на ділянці Р-2. Згідно з даними прокуратури, фігурант з іменем "Борис Михайлович" долучився до оплати рахунків за електропостачання та на інші витрати. У матеріалі також нагадали, що прокуратура не висувала підозр Борису Єрмаку.

Тим часом "Схеми" ще у 2019 році писали про ймовірні комерційні зв'язки Андрія Єрмака з росіянами. Журналісти нагадали, що виявили зв'язок з російським підприємцем Рахамімом Емануїловим: було спільне володіння компаніями "М.Є.П.", "Медійною групою європейського партнерства". Водночас Емануїлов дотичний до російської компанії "Інтерпромторг", пов'язаної з "Інтерпромбанк", а до цього банку, своєю чергою, причетний сенатор Держдуми РФ Валерій Пономарьов, ідеться у матеріалі "Схем".

Зазначимо, НАБУ та САП оголосило підозру ексглаві офісу президент Андрію Єрмаку, який може бути причетний до відмивання 460 млн грн на будівництва котеджного містечка під Києвом. Будівництво почалось у 2021 році й тривало до 2025. ВАКС прийняв рішення про затримання фігуранта з можливістю вийти під заставу за 140 млн грн. Єрмак заявив, що не має таких грошей та пішов у СІЗО, але через добу заставу внесли та він вийшов з в'язниці.

Нагадуємо, розслідувачі назвали імена людей та компаній, які зібрали потрібну суму на заставу Єрмаку: серед них — тренер збірної України Сергій Ребров.