Отец Ермака был в РФ после избрания Зеленского: поездка 2019 года, — "Схемы"

Отец бывшего руководителя офиса президента Борис Ермак осенью 2019 года посетил Российскую Федерацию, и это произошло после избрания президента Владимира Зеленского, установили расследователи. Имя отца Андрея Ермака, вероятно, фигурирует в деле Национального антикоррупционного бюро о коттеджах в Козине под Киевом. Что узнали расследователи о визите в РФ, который состоялся уже тогда, когда Андрей Ермак возглавил ОП?

Для поездки в Россию Борис Ермак использовал маршрут через Минск, говорится в материале проекта "Схемы" медиа "Радио Свобода". Прибыв в Минск, он сел на самолет Belavia и улетел в Санкт-Петербург. Вместе с ним летела жена, мать Андрея Ермака. Семья приземлилась в аэропорту "Пулково". Визит длился четыре дня — со 2 ноября по 6 ноября 2019 года. Медиа отметило, что в то время старший сын семьи Ермаков был главой офиса президента: его назначили 21 мая того же года.

Расследователи также установили, что мать Андрея Ермака еще трижды бывала в Санкт-Петербурге, и уточнили, что она родилась в этом российском городе. Ее визиты состоялись в 2018 году (один раз) и в 2019 году (дважды). Медиа сообщили, что не смогли связаться с Андреем Ермаком, чтобы он объяснил цель визита отца в РФ. В то же время привели ответ адвоката Игоря Фомина, которого попросили передать вопрос. По словам адвоката, обращения журналистов "не касаются уголовного производства", поэтому передавать их он не будет.

Відео дня

Дело Ермака — детали

"Схемы" объяснили, что полет Бориса Ермака в Санкт-Петербург состоялся в то время, когда его сын начал заниматься вопросами переговоров с РФ, международной политикой и другими направлениями рядом с президентом Зеленским. Между тем имя отца, как писали медиа, упоминается на обнародованных "пленках", на которых говорится о строительстве коттеджного городка в Козином, и, вероятно, фигурирует в материалах дела. Следствие подозревает, что Борис Ермак контролировал строительство на участке Р-2. Согласно данным прокуратуры, фигурант с именем "Борис Михайлович" присоединился к оплате счетов за электроснабжение и на другие расходы. В материале также напомнили, что прокуратура не выдвигала подозрений Борису Ермаку.

Между тем "Схемы" еще в 2019 году писали о вероятных коммерческих связях Андрея Ермака с россиянами. Журналисты напомнили, что обнаружили связь с российским предпринимателем Рахамимом Эмануиловым: было совместное владение компаниями "М.Е.П.", "Медийной группой европейского партнерства". При этом Эмануилов причастен к российской компании "Интерпромторг", связанной с "Интерпромбанком", а к этому банку, в свою очередь, причастен сенатор Госдумы РФ Валерий Пономарев, говорится в материале "Схем".

Отметим, НАБУ и САП объявило подозрение экс-главе офиса президента Андрею Ермаку, который может быть причастен к отмыванию 460 млн грн на строительстве коттеджного городка под Киевом. Строительство началось в 2021 году и продолжалось до 2025. ВАКС принял решение о задержании фигуранта с возможностью выйти под залог за 140 млн грн. Ермак заявил, что не имеет таких денег и ушел в СИЗО, но через сутки залог внесли и он вышел из тюрьмы.

Напоминаем, расследователи назвали имена людей и компаний, которые собрали нужную сумму на залог Ермаку: среди них — тренер сборной Украины Сергей Ребров.