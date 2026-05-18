Миллионы от друзей и никаких ограничений: как Ермак покинул СИЗО и покинет ли теперь Украину

140 миллионов залога, сотни переводов — от взносов по копейке до миллионов от ближайшего окружения — и свобода без электронного браслета. Фокус разбирался, сможет ли Андрей Ермак после выхода из СИЗО действительно оставаться под контролем правоохранителей, какие лазейки существуют для выезда из страны и почему украинские коррупционные дела всё чаще заканчиваются не тюрьмой, а штрафами.

Стало известно, что была собрана вся сумма для внесения залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака. ВАКС подтвердил, что по состоянию на утро 18 мая удалось собрать 140 млн грн залога для Ермака. А по данным источников УП, даже ещё больше — 154 млн грн. Всего было сделано 200 платежей, в том числе некоторые взносы по 1 копейке. При том что в судебном заседании сам Ермак просил снизить сумму.

Как стало известно прессе, в первый день ареста Ермака 30 млн грн за него внёс его кум, экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. 8 млн грн пожертвовала член Наблюдательного совета "Укрнафты" Роза Тапанова, 5 млн грн перечислил его адвокат Игорь Фомин. И даже 666 тысяч гривен перечислил Григорий Гришкан. Кто именно за выходные закрыл оставшуюся часть суммы, пока неизвестно.

Однако главный вопрос в другом. Андрей Ермак вышел из СИЗО фактически только под многомиллионный залог — о каких-либо дополнительных ограничениях публично не сообщалось. По крайней мере, пока неизвестно ни о запрете на перемещение по стране, ни о других жёстких мерах контроля. И именно поэтому возникает главный вопрос: можно ли полностью исключить риск того, что фигурант дела попытается покинуть территорию Украины?

Ермак внёс залог и получил свободу передвижения

Как отметил адвокат Олег Леонтьев в комментарии Фокусу, одной из причин, почему на Андрея Ермака не надели электронный браслет, могла стать банальная нехватка таких устройств у полиции. По его словам, правоохранители объясняют это тем, что необходимое количество браслетов просто не было закуплено.

При этом адвокат подчёркивает: наличие или отсутствие браслета не отменяет обязанностей, возложенных судом в рамках меры пресечения. Все они прописаны в соответствующем судебном решении, и подозреваемый обязан их выполнять.

Отдельный вопрос — возможное пересечение границы. По словам Леонтьева, здесь всё зависит от статуса человека с точки зрения воинского учёта.

"Если у него есть отсрочка от мобилизации, бронирование или другие законные основания, то в принципе он может пересечь границу", — пояснил адвокат.

По его словам, при пересечении границы в первую очередь смотрят на наличие или отсутствие отсрочек. Залог — это не запрет на выезд. Это гарантия, что человек будет приходить в суд. Но сам факт залога означает, что человек находится под следствием или судом. А это уже прямая дорога в базу данных "Аркан", которую видят и пограничники, и полиция. Но тут есть нюанс — для этого данные о таком человеке туда нужно внести.

"Дело в том, что такие лица, в отношении которых приняты решения об ограничении, находятся в разных базах данных. Но если такой человек попадёт в базу данных "Аркан", то пограничникам будет доступна информация о нём. И если гражданин решит воспользоваться собственным паспортом, то пограничник, как работник правоохранительного органа, увидев, что он пытается пересечь границу, может его задержать. Задержать на основании того, что в отношении этого лица есть определённые ограничения. Если он пытается пересечь границу в направлении выезда из Украины — значит, он уже не выполняет назначенные судом ограничения. Задерживают до трёх часов, до вызова полицейских, полицейские приезжают и уже там принимают решение", — отмечает Леонтьев.

Для таких граждан единственный вариант — перейти границу нелегально, через Тису или по горам. А дальше, как говорится, ищи ветра в поле. По словам адвоката, есть люди, которых Украина объявила в международный розыск через Интерпол. Но чтобы Интерпол действительно помог их поймать за границей, нужно отправить им решение суда, которое разрешает задерживать этого человека и брать под стражу.

Наши прокуроры, по словам Леонтьева, по-простому говоря, не любят возиться с этой бюрократией. Поэтому многих беглецов либо вообще не вносят в списки Интерпола, либо вносят с большими задержками и ошибками.

"Но если речь о действительно важном коррупционере (например, экс-чиновнике топ-уровня), то для него всё делают быстро и правильно. Решение суда как-то находят, в Интерпол передают, и такого человека уже точно включат во все списки. Тогда, если он выедет за границу по поддельному паспорту или его опознают — сразу задержат", — отмечает адвокат.

Поддельные документы Ермака: правдивы ли слухи?

Но есть ещё вариант — Ермак может выехать по поддельному документу и жить за границей по нему.

"Дело в том, что ему в Службе внешней разведки якобы дали документы прикрытия. То есть там вполне может быть написано не его имя, а какого-то Ивана Ивановича такого-то года рождения. То есть поменяет внешность — и всё, он уже с другой фамилией, с изменённым лицом может пересечь границу", — подчеркнул адвокат.

В начале декабря прошлого года Ермак якобы посетил Службу внешней разведки. После почти часового разговора глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия. Источники допустили, что документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы.

А в суде прокурор САП заявил, что у Ермака 4 дипломатических паспорта, один из которых действителен до 2030 года, но ничего не сказал о документах прикрытия.

Но, как отметил в комментарии Фокусу политолог Олег Постернак, по его мнению, Ермак готов отстаивать свою позицию в судебном заседании, поэтому он не уехал, зная о готовящемся подозрении.

"Если бы он уехал, это сильно ударило бы по Зеленскому на международном уровне. Да и непонятно, какая страна согласилась бы его принять, так как это создало бы почву для работы иностранных спецслужб, особенно российских. Думаю, он не захотел подставлять Зеленского — это стало бы финальным разрывом. Ну и он в любой момент может мобилизоваться", — заявил Постернак.

Коррупционеры отделываются штрафами, а не приговорами

По данным Опендатабот, за 4 месяца 2026 года суды вынесли 814 решений в отношении коррупционеров. Это на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Более 90% решений связаны с проблемами в декларациях. Во всех делах нарушители отделались только штрафами. Ни одного лишения свободы, общественных работ или ограничения свободы. Самый маленький штраф составил 850 гривен, самый большой — 34 тысячи.

Несмотря на устойчивое представление о коррупции как о чемоданах с наличными и взятках чиновникам, реальность украинских судов выглядит совсем иначе. 9 из 10 дел в этом году касаются нарушений финансового контроля — то есть проблем с декларациями, несвоевременного предоставления документов или ошибок в отчётности. Это 91% от общего количества дел о коррупции в этом году. В то же время дела непосредственно о взятках составляют лишь 6% от всех решений. Ещё 3% приходятся на конфликты интересов.

Хотя подавляющее большинство наказаний в 2025 году также завершилось штрафами (97% дел), реестр содержал и значительно более суровые приговоры. В прошлом году суды назначали реальные сроки заключения, общественные работы, ограничение свободы и испытательные сроки. Но год еще не завершился. Посмотрим на результаты позже.

Напомним, в Киеве 11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку НАБУ и САП сообщили о подозрении в легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Как сообщал Фокус, Ермак стал одним из участников организованной группы, причастной к "отмыванию" средств при строительстве частных резиденций "Династия".

Ермак в суде заявил, что считает подозрение необоснованным. А после судебного заседания заверил, что останется в Украине.