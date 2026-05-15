Экс-тренер сборной Украины Ребров внес 30 миллионов для залога за Ермака, — СМИ

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который покинул национальную команду в апреле, внес 30 миллионов гривен для залога экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Общая сумма залога, определенная решением Высшего антикоррупционного суда, составляет 140 миллионов гривен.

Ранее Ребров называл именно Ермака инициатором его возвращения в Украину и назначения на должность главного тренера сборной. О выплате залога сообщил журналист УП Михаил Ткач.

Что известно об отношениях Реброва и Ермака

В августе 2023 года Сергей Ребров в интервью каналу "Бомбардир" заявил, что именно Андрей Ермак стал инициатором приглашения экс-нападающего и экс-тренера киевского "Динамо" на должность главного тренера сборной Украины.

"Я знаю Андрея очень давно. До того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России. Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину", — заявил тогда Ребров.

В то же время это не единственное, что объединяет их публично. В 2016 году Андрей Ермак стал одним из гостей на свадьбе Сергея Реброва с его нынешней женой. Также в своих постах в соцсетях Ермак постоянно подчеркивал, что Ребров является его другом.

Андрей Ермак на свадьбе Реброва Фото: tribuna

Более того, Ребров и Ермак имеют общего кума — Николая Тищенко. Тищенко сам рассказывал об этом в эфире "Светской жизни", отмечая, что проводит с экс-тренером сборной Украины "совместные праздники".

Андрея Ермака отправили под стражу

Напомним, что 14 мая утром ВАКС отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу. Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен.

Экс-глава ОП после вынесения решения объяснил, что не имеет денег на внесение залога. Однако сказал, что имеет много друзей и знакомых, и надеется, что они смогут помочь ему.

Сторона обвинения просила о залоге 180 миллионов гривен. Сам Ермак ответил, что у него нет 180 млн грн, которые САП требует в качестве залога за его взятие под стражу. А его адвокат пожаловался, что во время обысков забрали даже личную зубную щетку экс-главы ОП.

Однако уже днем 14 мая начался сбор средств на залог — сначала за Ермака внесли 14,5 миллионов гривен. Впоследствии стало известно, что вовремя средства собрать не удалось, поэтому Ермаку придется провести ночь в СИЗО. Позже его адвокат сообщил, что Андрею Ермаку оплатили камеру, но где именно он содержится сейчас — "в камере или в кабинете" — неизвестно.