ВАКС арестовал Ермака на 60 суток: он может выйти под залог в 140 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу.

Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сторона обвинения просила об аресте бывшего главы Офиса президента с возможностью внесения залога в 180 миллионов гривен.

Сам Ермак сразу после вынесения решения прокомментировал его журналистам:

"Я остаюсь на своей позиции — отрицаю любые обвинения. Есть решение суда, я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине. Думаю, что при ближайшей возможности пообщаемся, будет продолжаться процесс. Мне нечего скрывать".

По его словам, сторона защиты, вероятно, будет подавать апелляцию на решение ВАКС.

Ермак также утверждает, что все, что происходит вокруг дела, происходило под давлением последних месяцев. Дело он назвал "пустым".

Экс-глава ОП также отметил, что у него нет денег на внесение залога. Однако сказал, что имеет много друзей и знакомых, и надеется, что они смогут помочь ему.

Отдельно он отметил, что честно проработал в пользу государства 24/7 и ни о чем не жалеет. А в контексте дела отметил, что не было озвучено "никаких доказательств", а также, что на его месте может оказаться каждый гражданин.

Дело Ермака — что предшествовало

Вечером 11 мая в НАБУ сообщили о вручении подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. В бюро обнародовали видео с деталями расследования относительно строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После вручения подозрения Ермак заявил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. В то же время в комментарии "Украинской правде" он отрицал причастность к недвижимости в "Династии" и сказал, что имеет только одну квартиру и автомобиль.

12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. В то же время сторона защиты сослалась на нехватку времени, чтобы ознакомиться с материалами дела, поэтому мера пресечения 12 мая не была избрана.

13 мая суд продолжил рассмотрение дела. Сам Ермак заявил в суде, что у него нет 180 млн грн, которые САП требует в качестве залога за его взятие под стражу. А его адвокат пожаловался, что во время обысков забрали даже личную зубную щетку экс-главы ОП.

После того, как Ермак покидал здание суда, неизвестный парень бросил в его сторону яйцо прямо посреди улицы. Впоследствии стало известно, что яйцо бросил бывший пленный военнослужащий "Азова" Виктор "Лелека" Лахно, который объяснил свой поступок неприязнью к бывшему главе Офиса президента и назвал его "человеком, который зарабатывал на войне и во время войны".

Еще в феврале журналист Михаил Ткач заявлял, что вероятность вручения подозрения Ермаку остается высокой, если правоохранители соберут достаточно доказательств.