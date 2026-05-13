Летал в окруженный Мариуполь и был в плену: полиция задержала ветерана, который бросил яйцом в Ермака

Виктор "Лелека" Лахно, бывший пленный военнослужащий "Азова", объяснил свой поступок неприязнью к бывшему главе Офиса президента и назвал его "человеком, который зарабатывал на войне и во время войны".

Также "Лелека" обвинил бывшего чиновника в том, что последний "пиарился на теме пленных". Впоследствии он подтвердил, что его задержала полиция и отвезла в участок в наручниках, хотя он ждал их на месте происшествия и никуда не убегал. Фокус собрал все, что известно.

Инцидент произошел в Киеве после судебного заседания по избранию меры пресечения Ермаку. На кадрах видно, как один из прохожих пытался попасть в бывшего руководителя Офиса президента яйцом и не попал. После этого вмешался другой мужчина, который встал на защиту Андрея Ермака и назвался "обычным прохожим".

Оказалось, что яйцо бросал Виктор "Лелека" Лахно — военнослужащий "Азова", который участвовал в авиапрорыве на Азовсталь и вернулся после 13 месяцев в российском плену.

Позже защитник сам опубликовал Instagram-Stories, где он в наручниках, вероятно, в авто полиции.

Незадолго до этого Лахно поделился видео того, как Ермаку сказали, что "украинский народ его не уважает", на что экс-глава ОП ответил: "А вы говорите за весь украинский народ?"

В комментарии "Буквам" Виктор Лахно подтвердил, что его задержали после инцидента с экс-руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. По словам военного, его доставили в участок в наручниках, хотя он оставался на месте и ждал патрульных.

В полиции на момент публикации новости официальных комментариев о задержании Виктора не давали.

Видео того, как ветеран бросает яйцо в Ермака стало вирусным. И поэтому СМИ выяснили, чем известен Виктор "Лелека" Лахно.

Виктор Лахно — что о нем известно

25-летний Виктор Лахно на момент полномасштабного вторжения находился в Бердянске. В первый же день он взял документы и пошел в местный военкомат. Там ему сказали прийти на следующий день, но тогда здание оказалось пустым.

Виктор вернулся в свой родной поселок. Некоторое время партизанил в Запорожье, пока не услышал информацию, что собирают желающих на деблокаду Мариуполя. Лелека стал одним из трех добровольцев.

Ребят посадили в вертолет в Днепре, дали броню и автоматы. Они трое должны были быть в подчинении "Азова". Таким образом, Лелека в апреле был в Мариуполе, в течение определенного времени занимал огневой рубеж и стрелял по оккупантам, которые направлялись в их сторону. Был ранен, и прооперирован в одном из бункеров Азовстали.

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. После ожесточенных боев, по приказу высшего военного командования, защитники Мариуполя вышли из Азовстали. Виктор "Лелека" Лахно вышел из Азовстали 17 мая.

Виктор Лахно сначала попал в Еленовку, потом — в Горловку. Даже его родители не знали где он. И о том, что он в плену, узнали только, когда начались обмены. Домой Лахно вернулся 17 июля 2024 года, когда из российского плена поменяли еще 95 украинцев.

Лахно вернулся из плена в 2024 году Фото: Скриншот

Именно благодаря ему среди других пленных, вернувшихся домой, был идентифицирован предатель, который согласился на сотрудничество с россиянами и даже пытал украинцев.

Напомним, 12 мая ВАКС начал рассмотрение слушания об избрании меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака по делу о вероятном участии в схеме легализации средств. Мера пообещали избрать 13 мая.

Также журналисты "Схем" установили личность женщины, записанной в контактах Андрея Ермака как "Вероника Фэншуй Офис". По данным расследования, речь идет о киевлянке Веронике Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии и с которой якобы советовался Ермак по кадровым назначениям.