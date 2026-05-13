Избрание меры пресечения Андрею Ермаку снова перенесли: когда объявят решение

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) рассмотрел сегодня меру пресечения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

Решение о мере пресечения для Ермака объявят завтра, 14 мая, в 9 утра, сообщили во время заседания ВАКС, когда судья вернулся из совещательной комнаты, передают журналисты из зала суда.

Перед началом заседания Ермак отказался отвечать на вопросы журналистов, лишь отметив, что ожидает справедливого суда. Заседание началось 12 мая около 16:00. Ранее прокуроры сообщали, что будут просить держать подозреваемого под стражей в качестве меры пресечения.

Часть заседания по избранию меры пресечения Ермаку проходила в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения. Сторона защиты поддержала это ходатайство.

Ранее Андрей Ермак заявил в суде, что у него нет 180 млн грн, которые САП требует в качестве залога за его взятие под стражу.

Также он успел устроить ссору во время перерыва в заседании Высшего антикоррупционного суда 13 мая.