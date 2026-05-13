Забрали даже зубную щетку: Ермак ответил, есть ли у него 180 млн грн на залог (видео)
Адвокат бывшего руководителя Офиса президента рассказал, что у Андрея Ермака провели уже три обыска и даже изъяли зубную щетку.
Андрей Ермак заявил в суде, что у него нет 180 млн грн, которые САП требует в качестве залога за его взятие под стражу. Об этом он заявил во время перерыва в судебном заседании, передает "Радио свобода".
"У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", — сказал журналистам экс-глава ОП.
Перед тем в САП сообщили, что будут просить в суде для Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 180 млн гривен.
Как сообщает канал "Новости.LIVE", адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин отреагировал на требование САП относительно залога в 180 млн грн для его подзащитного.
"180 миллионов — это миллионы. Это, видимо, джип с деньгами", — сказал адвокат.
По словам адвоката, залог не будет "наказанием". Также он указал, что в декларации Ермака указаны доходы около 10 млн грн, а из имущества — квартира и Mercedes 2019 года. Следовательно, таких денег у него нет.
Кроме того, Игорь Фомин сообщил, что правоохранители провели три обыска у Андрея Ермака. А во время последнего визита изъяли зубную щетку
По его словам, правоохранители провели серию из трех обысков у экс-руководителя ОП Андрея Ермака. Во время последнего следственного мероприятия, которое началось в час ночи, следователи изъяли у чиновника его личную зубную щетку.
Получит ли Андрей Ермак обвинительный приговор?
Заседание суда по делу Андрея Ермака: о чем стало известно 13 мая
12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.
Ермак после судебного заседания заверил, что останется в Украине.
Напомним, что 13 мая Червинский на суде у Ермака заявил, что тот брал по $10 тысяч долларов за встречу.
Также Андрей Ермак во время перерыва в заседании Высшего антикоррупционного суда 13 мая, где ему продолжают рассматривать вопрос о мере пресечения, устроил перепалку с одним из журналистов.
Прокуроры сообщили, что у "гадалки" Ермака был отдельный телефон для общения с ним.
Такое СМИ выяснили, кто такая "Вероника Фэншуй Офис". Речь идет о 51-летней киевлянке Веронике Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии.