Забрали навіть зубну щітку: Єрмак відповів, чи є в нього 180 млн грн на заставу (відео)

Адвокат колишнього керівника Офісу президента розповів, що в Андрія Єрмака провели вже три обшуки та навіть вилучили зубну щітку.

Андрій Єрмак заявив у суді, що у нього немає 180 млн грн, які САП вимагає як заставу за його взяття під варту. Про це він заявив під час перерви в судовому засіданні, передає "Радіо свобода".

Андрій Єрмак про грошову заставу

"В мене точно немає таких грошей, в мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації", – сказав журналістам ексголова ОП.

Перед тим у САП повідомили, що проситимуть у суді для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у розмірі 180 млн гривень.

Як повідомляє канал "Новини.LIVE", адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін відреагував на вимогу САП щодо застави у 180 млн грн для його підзахисного.

"180 мільйонів — це мільйони. Це, мабуть, джип з грошима", — сказав адвокат.

За словами адвоката, застава не бути "покаранням". Також він вказав, що у декларації Єрмака вказані доходи близько 10 млн грн, а з майна — квартира та Mercedes 2019 року. Відтак, таких грошей у нього нема.

За його словами, правоохоронці провели серію з трьох обшуків у екскерівника ОП Андрія Єрмака. Під час останнього слідчого заходу, який розпочався о першій годині ночі, слідчі вилучили в посадовця його особисту зубну щітку.

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

