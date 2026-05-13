"Я кожного тижня буваю на фронті": Андрій Єрмак посперечався з журналістом у суді

Андрій Єрмак під час перерви у засіданні Вищого антикорупційного суду 13 травня, де йому продовжують розглядати питання про запобіжний захід, влаштував суперечку з одним із журналістів.

Працівник ЗМІ запитав Андрія Єрмака, чи поважає його український народ. Інцидент стався прямо у приміщенні суду. Про це повідомила кореспондентка каналу "Новини.LIVE".

Єрмак відповів, що військові позитивно ставляться до нього, а потім додав, що не відповідатиме на питання.

"А вас український народ поважає?" — спитав журналіст.

"Ви спитайте це в українського народу" — відповів йому Андрій Єрмак.

"Ну український народ вас не поважає", — продовжив один із журналістів.

Після цих слів Андрій Єрмак заперечив йому.

"А ви говорите за весь український народ?" — апелював йому Єрмак.

"Я з багатьма українцями спілкуюсь", — аргументував своє питання працівник ЗМІ.

Відео дня

Відповідаючи, на цю репліку колишній керівник Офісу президента заявив, що часто їздить на фронт.

"Знаєте, коли я кожного тижня буваю на фронті, у мене інша думка. Але я навіть на це питання не буду відповідати", — сказав Єрмак.

Розгляд справи Єрмака у суді: що відомо

Увечері 11 травня у НАБУ повідомили про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. У бюро оприлюднили відео з деталями розслідування щодо будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після вручення підозри Єрмак заявив журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій.

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, прокурори САП повідомили, що у Єрмака є 4 дипломатичні паспорти.

Натомість Єрмак після судового засідання запевнив, що залишиться в Україні.

Нагадаємо, що 13 травня Червінський на суді в Єрмака заявив, що той брав по $10 тисяч доларів за зустріч.