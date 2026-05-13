Перепалка у ВАКС: Червінський на суді заявив, що Єрмак брав по $10 тисяч доларів за зустріч

Колишній розвідник Роман Червінський та екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак влаштували перепалку під час перерви у засіданні Вищого антикорупційного суду 12 травня. У суді розглядали питання про запобіжний захід для Єрмака.

Про це повідомив кореспондент видання “Цензор.НЕТ” із зали суду.

Під час засідання Єрмак звернувся до Червінського та заявив, що востаннє бачив його у 2019 році, коли брат Єрмака Денис нібито представляв його як “побратима” та “яструба”.

У відповідь Червінський заявив, що після цього у нього “попросили” гроші за зустріч з Єрмаком.

“А потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по 10 тисяч доларів, опинився на фронті й загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку”, — сказав Червінський.

Відео дня

Єрмак відповів, що ці слова “не відповідають дійсності”.

Що сказав Червінський

Додаткові подробиці після засідання опублікувало hromadske. У коментарі виданню Червінський заявив, що вважає Єрмака причетним до двох кримінальних справ щодо себе. За його словами, Єрмак нібито впливає на правоохоронні органи та міг бути ініціатором цих проваджень.

Червінський також згадав справу “вагнерівців”. Він заявив, що у 2020 році, коли служив у ГУР, Єрмак нібито “зірвав операцію щодо затримання “вагнерівців” і спрацював в інтересах Росії”. Ексрозвідник додав, що хотів би, аби ці справи були доведені до кінця.

Крім того, у коментарі виданню Червінський пояснив, чому вирішив прийти на засідання. За його словами, ще з 2019 року він стежить за діяльністю Єрмака та вважає його корумпованою людиною. Ексрозвідник заявив, що хотів “бути свідком того, наскільки наше правосуддя справедливе і буде рухатися до кінця”.

Справа Єрмака — що передувало

Увечері 11 травня у НАБУ повідомили про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. У бюро оприлюднили відео з деталями розслідування щодо будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після вручення підозри Єрмак заявив журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Водночас у коментарі "Українській правді" він заперечив причетність до нерухомості у "Династії" та сказав, що має лише одну квартиру й автомобіль.

Ще у лютому журналіст Михайло Ткач заявляв, що ймовірність вручення підозри Єрмаку залишається високою, якщо правоохоронці зберуть достатньо доказів.

Відставка Єрмака та події після неї

28 листопада Андрій Єрмак подав заяву про відставку, а президент Володимир Зеленський того ж дня підписав указ про його звільнення з посади керівника Офісу президента. Перед цим НАБУ провело обшуки у помешканні Єрмака.

Після звільнення Єрмак у коментарі New York Post заявив, що після “приниження його гідності” збирається вирушити на фронт. Згодом військовослужбовиця Тетяна Чорновол повідомила, що готова взяти його до свого підрозділу, однак відповіді від Єрмака не було.

У січні стало відомо, що Єрмак так і не розпочав військову службу, попри свої заяви про намір піти на фронт. Після відставки він також говорив, що не тримає образи на президента Зеленського та називав його своїм другом.

У лютому журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомляв, що після звільнення Єрмак зустрічався з радником президента Олександром Камишіним. Народний депутат Ярослав Железняк також заявляв про можливу неформальну зустріч Єрмака із Зеленським.