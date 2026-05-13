Перепалка в ВАКС: Червинский на суде заявил, что Ермак брал по $10 тысяч долларов за встречу

Бывший разведчик Роман Червинский и экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак устроили перепалку во время перерыва в заседании Высшего антикоррупционного суда 12 мая. В суде рассматривали вопрос о мере пресечения для Ермака.

Об этом сообщил корреспондент издания "Цензор.НЕТ" из зала суда.

Во время заседания Ермак обратился к Червинскому и заявил, что последний раз видел его в 2019 году, когда брат Ермака Денис якобы представлял его как "собрата" и "ястреба".

В ответ Червинский заявил, что после этого у него "попросили" деньги за встречу с Ермаком.

"А потом Дмитрий Штанько, который записал вашего брата, который собирал за каждую встречу с вами по 10 тысяч долларов, оказался на фронте и погиб из-за вас. Поэтому я здесь сегодня. Надеюсь, что это так просто не пройдет для вас, и для тех, кто сдавал страну с самого начала", — сказал Червинский.

Ермак ответил, что эти слова "не соответствуют действительности".

Что сказал Червинский

Дополнительные подробности после заседания опубликовало hromadske. В комментарии изданию Червинский заявил, что считает Ермака причастным к двум уголовным делам в отношении себя. По его словам, Ермак якобы влияет на правоохранительные органы и мог быть инициатором этих производств.

Червинский также вспомнил дело "вагнеровцев". Он заявил, что в 2020 году, когда служил в ГУР, Ермак якобы "сорвал операцию по задержанию "вагнеровцев" и сработал в интересах России". Экс-разведчик добавил, что хотел бы, чтобы эти дела были доведены до конца.

Кроме того, в комментарии изданию Червинский объяснил, почему решил прийти на заседание. По его словам, еще с 2019 года он следит за деятельностью Ермака и считает его коррумпированным человеком. Экс-разведчик заявил, что хотел "быть свидетелем того, насколько наше правосудие справедливое и будет двигаться до конца".

Дело Ермака — что предшествовало

Вечером 11 мая в НАБУ сообщили о вручении подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. В бюро обнародовали видео с деталями расследования относительно строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После вручения подозрения Ермак заявил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. В то же время в комментарии "Украинской правде" он отрицал причастность к недвижимости в "Династии" и сказал, что имеет только одну квартиру и автомобиль.

Еще в феврале журналист Михаил Ткач заявлял, что вероятность вручения подозрения Ермаку остается высокой, если правоохранители соберут достаточно доказательств.

Отставка Ермака и события после нее

28 ноября Андрей Ермак подал заявление об отставке, а президент Владимир Зеленский в тот же день подписал указ о его увольнении с должности руководителя Офиса президента. Перед этим НАБУ провело обыски в квартире Ермака.

После освобождения Ермак в комментарии New York Post заявил, что после "унижения его достоинства" собирается отправиться на фронт. Впоследствии военнослужащая Татьяна Черновол сообщила, что готова взять его в свое подразделение, однако ответа от Ермака не последовало.

В январе стало известно, что Ермак так и не начал военную службу, несмотря на свои заявления о намерении пойти на фронт. После отставки он также говорил, что не держит обиды на президента Зеленского и называл его своим другом.

В феврале журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал, что после увольнения Ермак встречался с советником президента Александром Камышиным. Народный депутат Ярослав Железняк также заявлял о возможной неформальной встрече Ермака с Зеленским.