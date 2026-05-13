"Я каждую неделю бываю на фронте": Андрей Ермак поспорил с журналистом в суде

Андрей Ермак во время перерыва в заседании Высшего антикоррупционного суда 13 мая, где ему продолжают рассматривать вопрос о мере пресечения, устроил перепалку с одним из журналистов.

Работник СМИ спросил Андрея Ермака, уважает ли его украинский народ. Инцидент произошел прямо в помещении суда. Об этом сообщила корреспондент канала "Новости.LIVE".

Ермак ответил, что военные положительно относятся к нему, а потом добавил, что не будет отвечать на вопросы.

"А вас украинский народ уважает?" — спросил журналист.

"Вы спросите это у украинского народа" — ответил ему Андрей Ермак.

"Ну украинский народ вас не уважает", — продолжил один из журналистов.

После этих слов Андрей Ермак возразил ему.

"А вы говорите за весь украинский народ?" — апеллировал ему Ермак.

"Я со многими украинцами общаюсь", — аргументировал свой вопрос работник СМИ.

Отвечая, на эту реплику бывший руководитель Офиса президента заявил, что часто ездит на фронт.

"Знаете, когда я каждую неделю бываю на фронте, у меня другое мнение. Но я даже на этот вопрос не буду отвечать", — сказал Ермак.

Рассмотрение дела Ермака в суде: что известно

Вечером 11 мая в НАБУ сообщили о вручении подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. В бюро обнародовали видео с деталями расследования относительно строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После вручения подозрения Ермак заявил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий.

12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, прокуроры САП сообщили, что у Ермака есть 4 дипломатических паспорта.

Зато Ермак после судебного заседания заверил, что останется в Украине.

Напомним, что 13 мая Червинский на суде у Ермака заявил, что тот брал по $10 тысяч долларов за встречу.