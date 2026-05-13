Обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку знову перенесли: коли оголосять рішення

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглянув сьогодні запобіжний захід для ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Рішення щодо запобіжного заходу для Єрмака оголосять завтра, 14 травня, о 9 ранку, повідомили під час засідання ВАКС, коли суддя повернувся з нарадчої кімнати, передають журналісти із зали суду.

Перед початком засідання Єрмак відмовився відповідати на запитання журналістів, лише зауваживши, що очікує на справедливий суд. Засідання розпочалось 12 травня близько 16:00. Раніше прокурори повідомляли, що проситимуть тримати підозрюваного під вартою як запобіжний захід.

Частина засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку відбувалась в закритому режимі. З відповідним клопотанням виступила сторона обвинувачення. Сторона захисту підтримала це клопотання.

Раніше Андрій Єрмак заявив у суді, що у нього немає 180 млн грн, які САП вимагає як заставу за його взяття під варту.

Також він встиг влаштувати сварку під час перерви у засіданні Вищого антикорупційного суду 13 травня.