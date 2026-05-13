Літав в оточений Маріуполь та був у полоні: поліція затримала ветерана, який кинув яйцем у Єрмака

Віктор "Лелека" Лахно, колишній полонений військовослужбовець "Азову", пояснив свій вчинок неприязню до колишнього очільника Офісу президента і назвав його "людиною, що заробляла на війні і під час війни".

Також "Лелека" звинуватив колишнього посадовця в тому, що останній "піарився на темі полонених". Згодом він підтвердив, що його затримала поліція та відвезла до відділку у кайданках, хоча він чекав їх на місці події і нікуди не тікав. Фокус зібрав все, що відомо.

Інцидент стався в Києві після судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку. На кадрах видно, як один із перехожих намагався поцілити в колишнього керівника Офісу президента яйцем і не влучив. Після цього втрутився інший чоловік, який став на захист Андрія Єрмака та назвався "звичайним перехожим".

Виявилось, що яйце кидав Віктор "Лелека" Лахно — військовослужбовець "Азову", який брав участь в авіапрориві на Азовсталь та повернувся після 13 місяців у російському полоні.

Відео дня

Пізніше захисник сам опублікував Instagram-Stories, де він в наручниках, ймовірно, в авто поліції.

Незадовго до цього Лахно поділився відео того, як Єрмаку сказали, що "український народ його не поважає", на що ексочільник ОП відповів: "А ви говорите за весь український народ?".

У коментарі "Буквам" Віктор Лахно підтвердив, що його затримали після інциденту з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За словами військового, його доставили до відділку в кайданках, хоча він залишався на місці та чекав патрульних.

В поліції на момент публікації новини офіційних коментарів щодо затримання Віктора не давали.

Відео того, як ветеран кидає яйце в Єрмака стало вірусним. І тому ЗМІ з'ясували, чим відомий Віктор "Лелека" Лахно.

Віктор Лахно — що про нього відомо

25-річний Віктор Лахно на момент повномасштабного вторгнення перебував у Бердянську. У перший же день він взяв документи та пішов до місцевого військкомату. Там йому сказали прийти наступного дня, але тоді будівля виявилася порожньою.

Віктор повернувся у своє рідне селище. Деякий час партизанив на Запоріжжі, аж поки не почув інформацію, що збирають бажаючих на деблокаду Маріуполя. Лелека став одним з трьох добровольців.

Хлопців посадили у гвинтокрил в Дніпрі, дали броню та автомати. Вони троє мали бути у підпорядкуванні "Азову". Таким чином, Лелека у квітні був у Маріуполі, протягом певного часу займав вогневий рубіж та стріляв по окупантам, які направлялися у їхній бік. Був поранений, і прооперований в одному з бункерів Азовсталі.

Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Після запеклих боїв, за наказом вищого військового командування, захисники Маріуполя вийшли з Азовсталі. Віктор "Лелека" Лахно вийшов з Азовсталі 17 травня.

Віктор Лахно спочатку потрапив до Оленівки, потім – у Горлівці. Навіть його батьки не знали де він. І про те, що він у полоні, дізнались лише, коли почалися обміни. Додому Лахно повернувся 17 липня 2024 року, коли з російського полону поміняли ще 95 українців.

Лахно повернувся з полону в 2024 році Фото: Скріншот

Саме завдяки йому серед інших полонених, що повернулися додому, було ідентифіковано зрадника, який згодився на співпрацю з росіянами і навіть катував українців.

Нагадаємо, 12 травня ВАКС розпочав розгляд слухання про обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо ймовірної участі в схемі легалізації коштів. Захід пообіцяли обрати 13 травня.

Також журналісти "Схем" встановили особу жінки, записаної в контактах Андрія Єрмака як "Вероніка Феншуй Офіс". За даними розслідування, йдеться про киянку Вероніку Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології та з якою нібито радився Єрмак щодо кадрових призначень.