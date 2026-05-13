В Андрія Єрмака кинули яйцем після суду: "замах" потрапив на відео
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак потрапив у неприємний інцидент після засідання суду. Невідомий хлопець кинув у його бік яйце просто посеред вулиці.
Інцидент стався після засідання суду, де розглядали справу за участі Андрія Єрмака. Коли він ішов вулицею після завершення слухання, невідомий хлопець кинув у його бік яйце. Відео інциденту опублікував фотограф “Телеграф” Ян Доброносов.
Втім, у Єрмака не влучили. Після цього між учасниками події виникла напружена ситуація. На оприлюдненому відео видно, як хлопця, який кинув яйце, почав зупиняти чоловік у штатському одязі. При цьому в бік Єрмака лунали погрози та образливі вигуки.
Офіційних коментарів щодо ситуації на момент публікації не було.
Чи отримає Андрій Єрмак обвинувальний вирок?
Нагадаємо, що журналісти "Схем" встановили особу жінки, записаної в контактах Андрія Єрмака як "Вероніка Феншуй Офіс". За даними розслідування, йдеться про киянку Вероніку Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології та нібито радилися з Єрмаком щодо кадрових призначень, зокрема Олега Татарова. У САП заявили, що під час листування експосадовець надсилав їй дати народження кандидатів на державні посади.
Раніше ми також інформували, що ВАКС переніс розгляд питання про обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку у справі котеджного містечка "Династія". Прокурори НАБУ та САП просять для колишнього глави ОП тримання під вартою або заставу у 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак називає підозру необґрунтованою та заявляє про політичний тиск на слідство.