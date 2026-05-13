В Андрея Ермака бросили яйцом после суда: "покушение" попало на видео

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак попал в неприятный инцидент после заседания суда. Неизвестный парень бросил в его сторону яйцо прямо посреди улицы.

Инцидент произошел после заседания суда, где рассматривали дело с участием Андрея Ермака. Когда он шел по улице после завершения слушания, неизвестный парень бросил в его сторону яйцо. Видео инцидента опубликовал фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

Впрочем, в Ермака не попали. После этого между участниками события возникла напряженная ситуация. На обнародованном видео видно, как парня, который бросил яйцо, начал останавливать человек в штатском. При этом в сторону Ермака звучали угрозы и оскорбительные выкрики.

Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не было.

Напомним, что журналисты "Схем" установили личность женщины, записанной в контактах Андрея Ермака как "Вероника Фэншуй Офис". По данным расследования, речь идет о киевлянке Веронике Аникиевич, которая называет себя консультанткой по астрологии и якобы советовалась с Ермаком по кадровым назначениям, в частности Олега Татарова. В САП заявили, что во время переписки экс-чиновник присылал ей даты рождения кандидатов на государственные должности.

Ранее мы также информировали, что ВАКС перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Андрею Ермаку по делу коттеджного городка "Династия". Прокуроры НАБУ и САП просят для бывшего главы ОП содержание под стражей или залог в 180 миллионов гривен. Сам Ермак называет подозрение необоснованным и заявляет о политическом давлении на следствие.