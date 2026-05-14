ВАКС арештував Єрмака на 60 діб: він може вийти під заставу в 140 млн грн

Вищий антикорупційний суд України відправив ексголову Офісу президента Андрія Єрмака під варту.

Альтернатива триманню під вартою — застава у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба суду.

Сторона обвинувачення просила про арешт колишнього очільника Офісу президента із можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень.

Сам Єрмак одразу після винесення рішення прокоментував його журналістам:

"Я залишаюся на своїй позиції — заперечую будь-які звинувачення. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. Думаю, що при найближчій можливості поспілкуємося, буде тривати процес. Мені нема чого приховувати".

За його словами, сторона захисту, ймовірно, подаватиме апеляцію на рішення ВАКС.

Єрмак також стверджує, що все, що відбувається довколо справи, відбувалося під тиском останніх місяців. Справу він назвав "пустою".

Ексголова ОП також зазначив, що у нього немає грошей на внесення застави. Однак сказав, що має багато друзів та знайомих, і сподівається, що вони зможуть допомогти йому.

Окремо він наголосив, що чесно пропрацював на користь держави 24/7 та ні про що не шкодує. А в контексті справи зазначив, що не було озвучено "жодних доказів", а також, що на його місці може опинитися кожен громадянин.

Справа Єрмака — що передувало

Увечері 11 травня у НАБУ повідомили про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. У бюро оприлюднили відео з деталями розслідування щодо будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після вручення підозри Єрмак заявив журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Водночас у коментарі "Українській правді" він заперечив причетність до нерухомості у "Династії" та сказав, що має лише одну квартиру й автомобіль.

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас сторона захисту послалася на брак часу, аби ознайомитися з матеріалами справи, тож запобіжний захід 12 травня не було обрано.

13 травня суд продовжив розгляд справи. Сам Єрмак заявив у суді, що у нього немає 180 млн грн, які САП вимагає як заставу за його взяття під варту. А його адвокат поскаржився, що під час обшуків забрали навіть особисту зубну щітку ексголови ОП.

Після того, як Єрмак залишав будівлю суду, невідомий хлопець кинув у його бік яйце просто посеред вулиці. Згодом стало відомо, що яйце кинув колишній полонений військовослужбовець "Азову" Віктор "Лелека" Лахно, який пояснив свій вчинок неприязню до колишнього очільника Офісу президента і назвав його "людиною, що заробляла на війні і під час війни".

Ще у лютому журналіст Михайло Ткач заявляв, що ймовірність вручення підозри Єрмаку залишається високою, якщо правоохоронці зберуть достатньо доказів.