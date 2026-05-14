Не успевают собрать залог: Андрей Ермак остается в СИЗО, — журналист

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Но он заявил, что таких денег у него нет.

Михаил Ткач, руководитель команды расследований "Украинской правды", отметил, что его источники в правоохранительных органах сообщают: бывший глава Офиса президента Андрей Ермак остается в СИЗО: "Не успели собрать и внести сегодня залог".

Ранее в этот же день Ткач сообщал, что по состоянию на 17:00 было внесено 14 501 410,68 грн из 140 миллионов гривен

"Источники в политических кругах говорят, что пока пробуксовка по залогу. Далее будут вносить юристы "Астерс", но не у всех есть соответствующие деньги на счетах. Остается полчаса банковского дня. Похоже, Ермак может провести ночь в СИЗО", — писал журналист.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, которому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 140 миллионов гривен залога, тогда заявил, что он не был готов к такому решению, не имеет таких средств, но имеет друзей, которые могут помочь.

При этом он отказался назвать, кто именно может ему помочь.

На вопрос, морально готов ли сидеть за решеткой, если не соберут деньги на залог, Ермак напомнил, что не уехал из Киева, когда началось полномасштабное вторжение: "Я достаточно сильный человек". И отметил, что его защита будет подавать апелляцию на это решение.

Напомним, накануне, после суда в Ермака на улице бросили яйцом. Впоследствии выяснилось, что это сделал ветеран, который был в российском плену.

