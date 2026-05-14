За Ермака начали вносить залог: собрано более 10% из 140 миллионов

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, которого утром 14 мая отправили под стражу, начали собирать залог. Суд определил его размер в 140 миллионов гривен.

В то же время уже было собрано 14,5 миллионов. Об этом сообщил адвокат Ермака Игорь Фомин в комментарии "Суспільному".

8 миллионов внесла Роза Тапанова — директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", юрист и культурный менеджер. О своем решении она сообщила в Facebook.

"Указанная сумма денежных средств является частью моих официальных доходов, которые указаны в моей ежегодной декларации. Считаю это целесообразным для обеспечения конституционного права на защиту и поддержки принципа презумпции невиновности", — пояснила она.

Журналисты Bihus.Info отмечали, что ранее она была юристом в фирме, связанной с Ермаком — это "Международная юридическая компания", а после того, как он возглавил Офис президента, якобы получила назначение в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка".

По данным "Схем", еще 6,5 миллиона гривен внес Сергей Свириба. Он — адвокат и бывший партнер объединения Asters. В марте 2025 года его жена Инна Свириба должна была стать депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа", но отказалась от мандата.

Ранее в СМИ обвиняли компанию Asters в том, что та якобы зарабатывает "миллиарды" на том, что получает определенные контракты без сроков. В частности, речь шла о контрактах с "Укрзализныцей", "ПриватБанком" и "Укрнафтой". Однако никаких доказательств или юридических дел впоследствии по этому обвинению не было.

По данным "УП", Свириба — одногруппник Андрея Ермака.

Еще 666 гривен залога за экс-главу ОП внес Григорий Гришкан, украинский актер, продюсер и общественный деятель. В комментарии "Схемам" он не ответил, почему решил внести залог за Ермака, но заявил, что готов лично рассказать "о своем поступке и будущем Украины".

Ранее народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что залог в размере 140 миллионов гривен может быть внесен уже сегодня.

Андрея Ермака отправили под стражу

Напомним, что 14 мая утром ВАКС отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу. Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен.

Экс-глава ОП после вынесения решения объяснил, что не имеет денег на внесение залога. Однако сказал, что имеет много друзей и знакомых, и надеется, что они смогут помочь ему.

Сторона обвинения просила о залоге 180 миллионов гривен. Сам Ермак ответил, что у него нет 180 млн грн, которые САП требует в качестве залога за его взятие под стражу. А его адвокат пожаловался, что во время обысков забрали даже личную зубную щетку экс-главы ОП.

После того, как Ермак покидал здание суда, неизвестный парень бросил в его сторону яйцо прямо посреди улицы. Впоследствии стало известно, что яйцо бросил бывший пленный военнослужащий "Азова" Виктор "Лелека" Лахно, который объяснил свой поступок неприязнью к бывшему главе Офиса президента и назвал его "человеком, который зарабатывал на войне и во время войны".